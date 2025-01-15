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Втрати ворога станом на 15 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1057-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 15 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 січня втратила

  • особового складу – близько 812670 (+1580) осіб,
  • танків – 9780 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 20348 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21975 (+52) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1046 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22383 (+107),
  • крилаті ракети – 3018 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204) од,
  • спеціальна техніка – 3696 (+0).
Втрати Росії у війні на 15 січня 2025 року
Втрати Росії у війні на 15 січня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 січня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • До Чорного моря – сім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 січня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 15 січня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1057-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати росія росіяни окупанти Генштаб море Чорне море Азовське море корабель флот флот РФ військова техніка зброя ЗСУ Україна війна

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