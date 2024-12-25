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Росія атакувала Прикарпаття. Влада повідомила деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія атакувала Прикарпаття. Влада повідомила деталі
Постраждалих унаслідок атаки немає
фото ілюстративне з відкритих джерел

Онищук: Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби

25 грудня, під час ранкової тривоги Росія завдала удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області – без електропостачання. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

За її словами, постраждалих унаслідок атаки немає.

«У час, коли ми відзначаємо одне з найбільших релігійних свят - світле Різдво Христове, ворог атакував нас ракетами, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру, щоб занурити у темряву. Але світло завжди перемагає!» – йдеться у дописі.

Онищук додала, що над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. 

Нагадаємо, у звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Згодом очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко заявив, що російські війська знову масовано атакують українську енергетику. 

«Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – написав він. Як наголосив міністр, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Так, на столичних станціях метро кияни з самого ранку перечікують повітряну тривогу та ворожий обстріл РФ.  Жителі столиці разом з дітьми та тваринками чекають на завершення повітряної тривоги. Дехто спить, інші слідкують за оперативною ситуацією наразі.

Варто зазначити, що окупанти атакують ракетами Україну на саме Різдво. Вибухи лунали у багатьох областях країни.

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Теги: росія окупанти міністр метро обстріл кияни ворог відключення обмеження відключення світла Івано-Франківськ

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