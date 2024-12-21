РФ вигадала ще один спосіб, як поширювати пропаганду на окупованих територіях

У грудні 2024 року ворог почав програму розбудови та модернізації теле та радіовеж на окупованих територіях

Російські загарбники реалізують на тимчасово окупованих територіях України програму розбудови телерадіомережі для насадження своєї пропаганди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти продовжують вживати заходів щодо насадження свого інформаційного поля на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у грудні 2024 року ворог почав програму розбудови та модернізації теле та радіовеж. Завершити планують у першому півріччі наступного року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти мають на меті максимально покрити сигналом всі захоплені населені пункти, аби мати змогу промивати мізки більшій кількості населення. Натомість доступ до непідконтрольних джерел інформації блокується.

«Центр національного спротиву закликає мешканців вільних територій передавати родичам та знайомим інформацію щодо справжнього стану речей», – додали в ЦНС.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.