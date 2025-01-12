Полонений боєць із Північної Кореї заявив, що хоче жити в Україні

Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України

Солдата запевнили, в Україні розуміють, що він не володів повною інформацією, тому йому «готові допомагати»

Один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.

На питання, чи знає військовий, де перебуває, він помахав головою. Полонений зауважив, що не знав, що воює проти України, адже командири казали лише про тренування. Раніше про таку версію розповідали й у СБУ.

Як пояснив перекладач під час допиту, 3 січня був наступ і полонений бачив, що його солдати помирають, тож сам він сховався у бліндажі. Вже 5 січня його знайшли.

«Я хочу жити в Україні», – наголосив боєць. У відповідь на це його запевнили: в Україні розуміють, що він не володів повною інформацією, тому йому «готові допомагати».

«Він сказав, що в принципі, як йому скажуть. Якщо йому треба буде повертатися, то він повертатиметься, якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться», — процитував полоненого перекладач.

Інший солдат з КНДР розповів, що у нього є родина і він хотів би повернутися на батьківщину.

Раніше Володимир Зеленський заявив – Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.