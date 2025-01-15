Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 32 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 40 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження близько тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Загалом, від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Харківському напрямку

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Нової Кругляківки та Табаївки, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного. Сили оборони відбили 14 атак загарбників.

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку

Противник атакував у районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко. Наші захисники зупинили 70 штурмових дій противника.

На Новопавлівському напрямку

Ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль, Велика Новосілка та Нескучне. Бої тривають.

На Курському напрямку

З початку доби на цьому напрямку відбулось 18 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер.

На інших напрямках змін не відбулося.

Відзначено воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» та 425-й окремий штурмовий батальйон "Скала", які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, що триває 1057-й день повномасштабної війни в Україні.