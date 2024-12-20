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Десятки тисяч безпілотників: коаліція дронів дала обіцянку Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Десятки тисяч безпілотників: коаліція дронів дала обіцянку Україні
Коаліція дронів знову висловилася про забезпечення України новими БПЛА
фото із відкритих джерел

Коаліція дронів масово постачатиме Україні безпілотники різного типу

Країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

«Можу підтвердити, що в січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських і безпілотних можливостей, які Великобританія очолює разом з нашими партнерами з Норвегії та Латвії», – заявив Поллард.

Заступник міністра також зазначив, що британський уряд продовжить працювати з Україною, сприяючи її прогресу на шляху до членства в НАТО.

Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн, про який стало відомо 19 грудня, включатиме $233 млн, виділених Міжнародним фондом допомоги України, керованим Великобританією. Ці кошти підуть на закупівлю ключового військового обладнання, включаючи системи ППО, їх комплектуючі, а також посилення бойових можливостей Військово-морських сил України. Зокрема, планується придбати передові розвідувальні БПЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, дрони для розмінування та боєприпаси, що баражують.

Нагадаємо, «Коаліцію дронів» було створено у 2024 році для підтримки українських військових у їхньому протистоянні російській агресії. До об'єднання увійшли майже 20 країн. В рамках ініціативи Латвія, зокрема, надає полігони та виробничі потужності для тестування нових безпілотних технологій, що сприяє їхньому вдосконаленню. Велика Британія організувала конкурс на розробку та закупівлю FPV-дронів, отримавши 265 заявок.

Раніше країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 млн євро.

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Теги: Меморандум Європа Україна коаліція безпілотник Велика Британія Латвія конкурс дрон боєприпаси

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