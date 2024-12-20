Десятки тисяч безпілотників: коаліція дронів дала обіцянку Україні

Коаліція дронів масово постачатиме Україні безпілотники різного типу

Країни, що входять до «коаліції дронів» та «морської коаліції», у рамках формату «Рамштайн» почнуть із січня 2025 року постачати Україні «десятки тисяч» безпілотників різних типів. Про це заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

«Можу підтвердити, що в січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських і безпілотних можливостей, які Великобританія очолює разом з нашими партнерами з Норвегії та Латвії», – заявив Поллард.

Заступник міністра також зазначив, що британський уряд продовжить працювати з Україною, сприяючи її прогресу на шляху до членства в НАТО.

Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн, про який стало відомо 19 грудня, включатиме $233 млн, виділених Міжнародним фондом допомоги України, керованим Великобританією. Ці кошти підуть на закупівлю ключового військового обладнання, включаючи системи ППО, їх комплектуючі, а також посилення бойових можливостей Військово-морських сил України. Зокрема, планується придбати передові розвідувальні БПЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, дрони для розмінування та боєприпаси, що баражують.

Нагадаємо, «Коаліцію дронів» було створено у 2024 році для підтримки українських військових у їхньому протистоянні російській агресії. До об'єднання увійшли майже 20 країн. В рамках ініціативи Латвія, зокрема, надає полігони та виробничі потужності для тестування нових безпілотних технологій, що сприяє їхньому вдосконаленню. Велика Британія організувала конкурс на розробку та закупівлю FPV-дронів, отримавши 265 заявок.

Раніше країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 млн євро.