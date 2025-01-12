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Зеленський показав відео допиту полонених із КНДР: яке майбутнє на них чекає

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський показав відео допиту полонених із КНДР: яке майбутнє на них чекає
Солдати з Північної Кореї за бажання можуть залишитися в Україні
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео допиту двох військових із КНДР, котрих напередодні взяли в полон спецпризначенці та десантники.

Так, один із північнокорейських солдатів розповів – не знав, що воює проти України, командування казало, що вони вирушають на навчання. Під час наступу військовий із КНДР побачив, що його побратими помирають та сховався у бліндажі. За два дні його знайшли.

Військовий каже, якщо є змога, він хотів би залишитися в Україні.

У іншого полоненого травмована щелепа, тож говорити він не може. Північнокорейський солдат сказав, що родина не знає, де він та додав, що хоче повернутися додому.

Тим часом, Володимир Зеленський заявив – Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії.

«Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.

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Теги: росія полон Володимир Зеленський навчання Україна президент солдат відео обмін

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