Звернення громадськості щодо Національного військового меморіального кладовища

Звертаємося до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво головного військового меморіалу України!

Президенту України – верховному головнокомандувачу Збройних сил України Володимиру Зеленському

Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю

Міністерці у справах ветеранів Наталії Калмиковій

Звернення

Ми − військовослужбовці Сил оборони України, родичі загиблих військових, представники українського громадянського суспільства та медіаспільноти − звертаємося до представників влади із закликом провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво головного військового меморіалу України − Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Цим відкритим листом ми хочемо висловити недовіру до процесів навколо будівництва НВМК та закликати усі відповідальні сторони зупинити неорадянські практики кулуарного ухвалення рішень, проведення тендерів і призначення виконавців будівництва.

Вперше у новітній історії України наше суспільство на порозі будівництва центрального національного місця пам'яті, де знайдуть свій останній спочинок декілька поколінь українських військових, які віддали життя за незалежність України. Ця локація може закласти початок новій та гідній культурі військових поховань. Водночас ми бачимо, що від початку процес побудови найважливішого військового некрополю є вкрай непрозорим та йде всупереч прийнятим практикам західних демократій, зі стандартами яких Україна прагне асоціюватися.

Дорожня карта відкритого архітектурного конкурсу на ескізний проєкт НВМК, де мали б ідейно змагатися найкращі фахівці України, була спеціально розроблена Національною спілкою архітекторів України для Міністерства ветеранів ще навесні 2023 року. Втім, цей благородний задум був затьмарений різкою зміною поведінки відповідальних структур та осіб, які замінили чесну конкуренцію круглими столами, що слугували лише імітацією широкого громадського та експертного обговорення.

Найбільш яскравим втіленням непрозорості стали «тендери» на ескізний проєкт і вибір підрядника будівництва. В обох брали участь по одному потенційному учаснику, тому що Кабмін і Мінветеранів зробили все можливе, щоб про запуск процесу відбору підрядників по тендерах ніхто «зайвий» не дізнався. Перший тендер на ескізний проєкт НВМК розпочався 30 серпня 2023 року і вже 15 вересня було укладено договір з «переможцем» – ТОВ «ІНЖИНІРИНГ–ХОЛДИНГ», головним архітектором якого є Сергій Дербін.

Невдовзі таким самим єдиним учасником і переможцем тендеру на зведення комплексу став консорціум підрядників «Білдінг.ЮА», одна з компаній якого (компанія АКАМ) пов’язана із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, що підтверджувала Служба Безпеки України та журналісти-розслідувачі Главкому та Громадського. Єрмолаєв був внесений до санкційних списків у 2023-му за ведення алкобізнесу в окупованому росіянами Криму та сплату податків в бюджет РФ на суму 6,5 млн доларів.

Раніше компанія АКАМ, з якою пов’язаний бізнесмен, фігурувала в спільних проєктах з головним архітектором НВМК Сергієм Дербіним у Дніпрі, а тепер стала головним постачальником граніту для майбутнього меморіального комплексу НВМК. Тож інші види каменю, які є в Україні і які б могли бути використані в будівництві ключових споруд меморіального кладовища, ні з ким із громадськості та експертних кіл відкрито не обговорювалися.

Попри суспільний резонанс і увагу медіа, керівництво Державного підприємства НВМК знехтувало підривом довіри українського суспільства до процесів і швидко уклало договори на будівництво зі скандальним консорціумом. Такий поспіх прикривається ницою спекуляцією, що прозорий архітектурний конкурс на ескізний проєкт НВМК нібито відтермінує, а то й зупинить можливість поховань загиблих, прах яких сім’ї змушені зберігати вдома роками.

Ми усвідомлюємо необхідність розпочати поховання. Як показує українська практика поховань героїв у різних громадах, а також міжнародний досвід побудови національних військових некрополів, – такі поховання можна здійснювати невідкладно. Тим паче, якщо сектори поховань на НВМК вже визначені на генеральному плані, а інженерні лінії проведені, як заявлено, то перешкод для самих захоронень немає. Отож, проведення чесного архітектурного конкурсу жодним чином не суперечить здійсненню поховань. Ці важливі процеси можуть відбуватися паралельно.

Нас також не може не обурювати, що архітектор, якого призначили розробляти вигляд найбільшого військового кладовища України, уже під час російсько-української війни вважав допустимим їздити до москви. У 2015 році, уже після чисельних російських воєнних злочинів, зокрема в Іловайську та Дебальцевому, коли українські військові віддавали своє життя за Україну, Сергій Дербін був на дизайн конференції у столиці держави-агресора, що відкрито висвітлював у своїх соціальних мережах.

Головним аргументом відповідальних осіб є формальне посилання на «законність процедур та відсутність саме юридичної можливості їх скасувати». Але коли мова йде про проєкт такого суспільного значення, насамперед має бути забезпечена максимальна публічна легітимність процесу створення НВМК. А це неможливо без відкритості діалогу та прозорості процедур.

Закликаємо Президента України, Голову Уряду та Міністерку ветеранів України забезпечити рівне право українських архітекторів та митців чесно і справедливо боротися за можливість долучитися до створення Національного військового меморіального кладовища. На відміну від Росії, де головний військовий цвинтар будувався без архітектурних конкурсів, ми живемо не у диктатурі, а демократичній європейській державі.

Архітектурні конкурси на меморіальні об’єкти уже практикують у Львові, Вінниці, Чернівцях, тому є нечуваним, щоб центральна влада України, яка могла б першою демонструвати цивілізований приклад місцевому самоврядуванню, відстає від деяких управлінців на місцях і створює поганий прецедент для потенційних зловживань у громадах.

Ми просимо відповідальних осіб не прикривати непрозорі процедури горем родин, адже це ще більше підриває довіру суспільства до влади в часи, коли нам усім потрібно єднатися, щоб здолати одвічного ворога. Не позбавляйте українське суспільство історичного шансу якісно продумати й осмислити вигляд Національного військового меморіального кладовища.

Ми наполегливо вимагаємо від відповідальних за проєкт представників державних структур повернутися до здорового глузду, поваги до відкритих та чесних процедур, діалогу із суспільством та провести відкритий конкурс на ескізний проєкт НВМК, дорожня карта якого уже давно готова.

Будьмо гідними жертви наших полеглих.

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Підписанти:

Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ (Коаліція РПР)

(Коаліція РПР) Дарця Веретюк , дизайнерка, співавторка Пантеону Героїв на Микулинецькому Кладовищі у Тернополі

, дизайнерка, співавторка Пантеону Героїв на Микулинецькому Кладовищі у Тернополі Дарія Гірна , журналістка, авторка ютуб-каналу «Обличчя Незалежності»

, журналістка, авторка ютуб-каналу «Обличчя Незалежності» Тарас Іщик , військовослужбовець, дизайнер, автор графічного стилю ЗСУ

, військовослужбовець, дизайнер, автор графічного стилю ЗСУ Мирослав Маринович , політв'язень 1977 – 1987 рр.

, політв'язень 1977 – 1987 рр. Наталія Лигачов а, голова ГО «Детектор медіа»

а, голова ГО «Детектор медіа» Олександра Гліжинська , голова ГО «ВГО «Інститут Республіка»

, голова ГО «ВГО «Інститут Республіка» Ольга Лимар , виконавча директорка Коаліції РПР

, виконавча директорка Коаліції РПР Василь Павлов , воєнний історик, голова ГО «Центр мілітарної історії»

, воєнний історик, голова ГО «Центр мілітарної історії» Павло Казарін , журналіст, молодший сержант ЗСУ

, журналіст, молодший сержант ЗСУ Сергій Стерненко , громадський діяч та волонтер

, громадський діяч та волонтер Олекса Руденк о, головний спеціаліст Відділу розвитку військової символіки та геральдики Центрального управління розвитку матеріального забезпечення МОУ, заслужений художник України

о, головний спеціаліст Відділу розвитку військової символіки та геральдики Центрального управління розвитку матеріального забезпечення МОУ, заслужений художник України Остап Українець , військовослужбовець ЗСУ

, військовослужбовець ЗСУ Ігор Лаченков

Марко Савицький , архітектор, громадський діяч, член Національної спілки архітекторів України

, архітектор, громадський діяч, член Національної спілки архітекторів України Лук’ян Турецький , військовослужбовець ЗСУ, дизайнер

, військовослужбовець ЗСУ, дизайнер Артем Чех (Чередник), письменник, сержант ЗСУ

(Чередник), письменник, сержант ЗСУ Олексій Чекаль , дизайнер, каліграф, ст. науковий співробітник «Музею книги і друкарства України», автор графічного образу ПЦУ

, дизайнер, каліграф, ст. науковий співробітник «Музею книги і друкарства України», автор графічного образу ПЦУ Влад Якушев , письменник, офіцер ЗСУ

, письменник, офіцер ЗСУ Руслан Забілий , історик, музейник, сержант ЗСУ

, історик, музейник, сержант ЗСУ Микола Давидюк , політолог

, політолог Лілія Авер'янова , доцент Харківського національного університету радіоелектроніки, мати Героя України Андрія «Джуса» Пільщикова

, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки, мати Героя України Андрія «Джуса» Пільщикова Євген Равський , художник, військовослужбовець ЗСУ

, художник, військовослужбовець ЗСУ Юрій Макаров , журналіст

, журналіст Денис Бігус , журналіст, засновник Bihus.info

, журналіст, засновник Bihus.info Максим Колесніков , ветеран ЗСУ

, ветеран ЗСУ Наталя Некипіла , дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Гулька, журналістка, авторка проєкту «Меморіалізація війни»

, дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Гулька, журналістка, авторка проєкту «Меморіалізація війни» Антон Лягуша , історик, дослідник публічної історії , академічний директор магістерської програми «Дослідження памʼяті та публічна історія» в Київській Школі Економіки

, історик, дослідник публічної історії , академічний директор магістерської програми «Дослідження памʼяті та публічна історія» в Київській Школі Економіки Віталій Гайдукеви ч, телеведучий, волонтер, співавтор концепції сучасного однострою та айдентики ЗСУ, співзасновник ГО «Справа Громад»

ч, телеведучий, волонтер, співавтор концепції сучасного однострою та айдентики ЗСУ, співзасновник ГО «Справа Громад» Ахтем Сеітаблаєв , режисер, актор, військовослужбовець ЗСУ

, режисер, актор, військовослужбовець ЗСУ Андрій Єрмоленко , художник-ілюстратор, військовослужбовець, лауреат Шевченківської премії

, художник-ілюстратор, військовослужбовець, лауреат Шевченківської премії Катерина Даценко , журналістка, співзасновниця ГО «Вшануй», що поширює меморіальні практики

, журналістка, співзасновниця ГО «Вшануй», що поширює меморіальні практики ГО «Вшануй » — організація працює над формуванням та впровадженням нових меморіальних практик в Україні (зокрема Хвилини мовчання). Співзасновницею ГО була загибла госпітальєрка Іра «Чека» Цибух.

» — організація працює над формуванням та впровадженням нових меморіальних практик в Україні (зокрема Хвилини мовчання). Співзасновницею ГО була загибла госпітальєрка Іра «Чека» Цибух. Андрій Андрушкі в, військовослужбовець ЗСУ

в, військовослужбовець ЗСУ Гліб Стрижко , ветеран, людина з досвідом російського полону

, ветеран, людина з досвідом російського полону Юрко Прохасько , перекладач, автор, психоаналітик, член українського ПЕН

, перекладач, автор, психоаналітик, член українського ПЕН Сергій Михальчук , кінооператор, молодший сержант, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, член–кореспондент Національної академії мистецтв України, 4 рази номінант на Оскар від України, кавалер ордену «За заслуги».

, кінооператор, молодший сержант, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, член–кореспондент Національної академії мистецтв України, 4 рази номінант на Оскар від України, кавалер ордену «За заслуги». Меланія Подоляк , громадська діячка

, громадська діячка Редакція медіа «Ґрунт»

Іван Щурко, архітектор , громадський діяч, координатор ГІ «Незнаному воякови»

, громадський діяч, координатор ГІ «Незнаному воякови» Тарас Прохасько , письменник

, письменник Богдан Процишин , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Борислав Береза , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Зурабі Аласанія , військовослужбовець, старший лейтенант ЗСУ

, військовослужбовець, старший лейтенант ЗСУ Микола Матусевич , політвʼязень СРСР (1976–1986)

, політвʼязень СРСР (1976–1986) Олександр Ігнатьєв , полковник запасу, ветеран ЗСУ

, полковник запасу, ветеран ЗСУ Ірина Небесна , журналістка-фрилансерка

, журналістка-фрилансерка Євген Захаров , правозахисник

, правозахисник Богдан Кордоба , видавець, волонтер, син загиблого капітана ЗСУ

, видавець, волонтер, син загиблого капітана ЗСУ Редакція hromadske.ua

Євген Спірін , журналіст, бойовий медик, військовослужбовець Національної Гвардії України

, журналіст, бойовий медик, військовослужбовець Національної Гвардії України Валерій Пузік , письменник, поет, військовослужбовець ЗСУ

, письменник, поет, військовослужбовець ЗСУ Севгіль Мусаєв а, головна редакторка видання «Українська правда»

а, головна редакторка видання «Українська правда» Мирослава Барчук , журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН

, журналістка, віцепрезидентка українського ПЕН Ірина Коваленко , військовослужбовиця

, військовослужбовиця Катерина Міхаліцина , поетеса, художниця, членкиня ПЕН клубу

, поетеса, художниця, членкиня ПЕН клубу Оленка Герасим'юк , поетеса, госпітальєрка

, поетеса, госпітальєрка Ірина Царюк , волонтерка

, волонтерка Ірена Миколів , художниця в Ритм, в 4.5.0.

, художниця в Ритм, в 4.5.0. Юрчак Марія Богданівна , кандидатка історичних наук, голова ГО «Інститут міської культури»

, кандидатка історичних наук, голова ГО «Інститут міської культури» Костишин Юрій (Кіт Характерник), військовий ЗСУ, письменник, фотограф, мандрівник

(Кіт Характерник), військовий ЗСУ, письменник, фотограф, мандрівник Андрій Федорчук , ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бренду «Alex Tymanov Group»

, ветеран російсько-української війни, засновник ветеранського бренду «Alex Tymanov Group» Юліан Чаплінський , головний архітектор Львова (2015–2019), заступник міністра Мінрегіону (2019–2020), засновник AVR Development

, головний архітектор Львова (2015–2019), заступник міністра Мінрегіону (2019–2020), засновник AVR Development Людмила Долгоновська , кандидат філософських наук, радник зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021–2023 роках

, кандидат філософських наук, радник зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021–2023 роках Світлана Поваляєва , письменниця, громадська діячка

, письменниця, громадська діячка Олександра Матвійчу к, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод

к, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод Добрянський Володимир Казимирович , археолог, спелеолог, дослідник старожитностей, фортифікацій і топонімії, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка

, археолог, спелеолог, дослідник старожитностей, фортифікацій і топонімії, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка Богдан Логвиненк о, засновник Ukraїner

о, засновник Ukraїner Валентин Десятник , військовослужбовець ЗСУ

, військовослужбовець ЗСУ Уляна Мовчан , громадська діячка, засновниця Connection Agency

, громадська діячка, засновниця Connection Agency Олексій Носков , полковник ЗСУ

, полковник ЗСУ Євген Сасько , полковник запасу ЗСУ, начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ (2022–2023)

, полковник запасу ЗСУ, начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ (2022–2023) Валерій Курко , полковник ЗСУ, учасник російсько–української війни з 2014 року

, полковник ЗСУ, учасник російсько–української війни з 2014 року Сергій Кривоно с, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016–2019)

с, генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016–2019) Марина Хромих , громадська діячка, військовослужбовиця

, громадська діячка, військовослужбовиця Юрій Кулик , волонтер місії «На щиті» комунікаційник Uafreedom, комуніційний менеджер «Жовтий фартух», режисер і продюсер «Їжа Файного міста», СЕО «Маркетингова агенція Прості Рішення» та ін.

, волонтер місії «На щиті» комунікаційник Uafreedom, комуніційний менеджер «Жовтий фартух», режисер і продюсер «Їжа Файного міста», СЕО «Маркетингова агенція Прості Рішення» та ін. Ірина Пустиннікова (Blacky Kamienczanka), журналістка, краєзнавиця, мандрівниця, фотохудожниця, автор першого українського краєзнавчого сайту «Замки та храми України»

(Blacky Kamienczanka), журналістка, краєзнавиця, мандрівниця, фотохудожниця, автор першого українського краєзнавчого сайту «Замки та храми України» Андрій Захарко (Зоін), засновник фестивалю Respublica, голова ГО Територія, керівник ретрит–центру Бакота-хаб

(Зоін), засновник фестивалю Respublica, голова ГО Територія, керівник ретрит–центру Бакота-хаб Олена Чебелюк , наукова співробітниця Музею Гідності у Львові, редакторка історичного проєкту про Революцію Гідності «Цифровий архів Майдану».

, наукова співробітниця Музею Гідності у Львові, редакторка історичного проєкту про Революцію Гідності «Цифровий архів Майдану». Діана Клочко , мистецтвознавиця, публічна лекторка, есеїстка

, мистецтвознавиця, публічна лекторка, есеїстка Олег Манчура , журналіст, історик

, журналіст, історик Ігор Панчишин , архітектор-реставратор, художник

, архітектор-реставратор, художник Сніжана Полянська , громадська діячка

, громадська діячка Оксана Лобко , мистецтвознавиця та історикиня

, мистецтвознавиця та історикиня Тетяна Даниленко , телеведуча, журналістка

, телеведуча, журналістка Ісмагілов Сергій , молодший лейтенант ЗСУ, ексмуфтій мусульман України.

, молодший лейтенант ЗСУ, ексмуфтій мусульман України. Ігор Скальський , фізик, організатор фестивалю лазерного мистецтва «Отроків»

, фізик, організатор фестивалю лазерного мистецтва «Отроків» Олександр Ябчанка , офіцер ЗСУ, лікар, викладач Українського католицького університету

, офіцер ЗСУ, лікар, викладач Українського католицького університету Іванка Крипʼякевич-Димид , художниця

, художниця Степан Хміль , бойовий медик, капелан

, бойовий медик, капелан Микола Мельник , Українські сили самооборони

, Українські сили самооборони Олег Домбровський , полковник ЗСУ

, полковник ЗСУ Людмила Осачук , Почесний консул Австрії у Чернівцях, незалежний аудитор

, Почесний консул Австрії у Чернівцях, незалежний аудитор Євгенія Закревська , адвокатка, військова

, адвокатка, військова Леся Вороню к, засновниця Дня вишиванки, ГО «Всесвітній день вишиванки»

к, засновниця Дня вишиванки, ГО «Всесвітній день вишиванки» Наталія Мурашина , голова благодійного фонду «Міжнародна фундація розвитку»

, голова благодійного фонду «Міжнародна фундація розвитку» Максим Осадчук , офіцер ЗСУ, історик, громадський активіст

, офіцер ЗСУ, історик, громадський активіст Василь Мулік , підполковник ЗСУ, військовий льотчик, письменник, поет

, підполковник ЗСУ, військовий льотчик, письменник, поет Анна Мірошниченко , телеведуча «5 канал»

, телеведуча «5 канал» Анастасія Бакуліна , засновниця та CEO медіа «Свідомі»

, засновниця та CEO медіа «Свідомі» Олег Яськів , військовослужбовець, науковець, мистецтвознавець, пластун

, військовослужбовець, науковець, мистецтвознавець, пластун Юрій Матевощук , поет, військовослужбовець

, поет, військовослужбовець Олександр Ткачук , режисер, співзасновник Всесвітнього дня вишиванки, військовослужбовець ЗСУ

, режисер, співзасновник Всесвітнього дня вишиванки, військовослужбовець ЗСУ Дмитро Іващенко (Вербич), ветеран російсько-української війни, письменник

(Вербич), ветеран російсько-української війни, письменник Юрій Вовкогон , ветеран російсько-української війни, менеджер культури

, ветеран російсько-української війни, менеджер культури Сергій Тахмазов , кінематографіст, військовослужбовець Збройних Сил України.

, кінематографіст, військовослужбовець Збройних Сил України. Настя Конфедерат , військовослужбовиця, операторка БпЛА

, військовослужбовиця, операторка БпЛА Святослав Липовецький – історик, публіцист

– історик, публіцист Ярина Чорногуз , військовослужбовиця, бойова медичка, поетка, лауреатка Національної премії України з літератури імені Тараса Шевченка.

, військовослужбовиця, бойова медичка, поетка, лауреатка Національної премії України з літератури імені Тараса Шевченка. Платформа пам’яті «Меморіал»

Марія Назарова , інструкторка з тактичної медицини, співавторка програми підготовки бойових медиків ЗСУ

, інструкторка з тактичної медицини, співавторка програми підготовки бойових медиків ЗСУ Ірина Склокіна , історикиня, дослідниця Центру міської історії, Львів

, історикиня, дослідниця Центру міської історії, Львів Микола Спірідонов , архітектор, байкер, організатор Мотопробігу єдності

, архітектор, байкер, організатор Мотопробігу єдності Наталка (Сонечко) Чекмарьова , керівник ГО «Долоні дотик»

, керівник ГО «Долоні дотик» Ростислав Шпук , письменник, громадський діяч, фотограф, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід «Ваґабундо», Івано-Франківську

, письменник, громадський діяч, фотограф, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід «Ваґабундо», Івано-Франківську Юрій Андрухович , письменник, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід «Ваґабундо», Івано-Франківськ

, письменник, співзасновник мистецького простору Підземний Перехід «Ваґабундо», Івано-Франківськ Богдан Бринський , художник

, художник Олег Гнатів (Мох), журналіст, продюсер Familia perkalaba, артист Gutzul magik foundation

(Мох), журналіст, продюсер Familia perkalaba, артист Gutzul magik foundation Саша Бул ь, співак, композитор, письменник, ведучий подкастів, військовослужбовець

ь, співак, композитор, письменник, ведучий подкастів, військовослужбовець Нікіта Тітов , художник

, художник Тетяна Федорів , краєзнавиця, історикиня

, краєзнавиця, історикиня Рибалко Андрій , військовослужбовець, голова правління ГО УЧАСНИКІВ АТО «МЕЧ»

, військовослужбовець, голова правління ГО УЧАСНИКІВ АТО «МЕЧ» Альберт Цукренко , музикант, журналіст, учасник гурту «Хамерман Знищує Віруси», головний редактор відділу Co-Production and Outsource Commissioning на Суспільному мовленні

, музикант, журналіст, учасник гурту «Хамерман Знищує Віруси», головний редактор відділу Co-Production and Outsource Commissioning на Суспільному мовленні Катерина Мельник , офіцер ЗС України, військовий психолог

, офіцер ЗС України, військовий психолог Лілія Проць , паверліфтерка, тренерка, громадська діячка, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, кандидат у майстри спорту із шашок і важкої атлетики, чемпіонка світу з пауерліфтингу

, паверліфтерка, тренерка, громадська діячка, майстер спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу, кандидат у майстри спорту із шашок і важкої атлетики, чемпіонка світу з пауерліфтингу Йосиф Зісельс , політв’язень СРСР, громадський діяч, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад

, політв’язень СРСР, громадський діяч, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад Майя Юркевич , керівник БФ «Створені перемагати»

, керівник БФ «Створені перемагати» Богдана Неборак , журналістка

, журналістка Роман Малиновський , письменник

, письменник Редакція The Ukrainians Media

Редакція Новин Здорової Людини

Тарас Прокопишин , співзасновник, СЕО The Ukrainians Media

, співзасновник, СЕО The Ukrainians Media Катерина Приймак , очільниця Руху «VETERANKA»

, очільниця Руху «VETERANKA» Смольнікова Дарина , лейтенант Національної гвардії України, керівниця Служби супроводу 12 бригади спеціального призначення «Азов»

, лейтенант Національної гвардії України, керівниця Служби супроводу 12 бригади спеціального призначення «Азов» Вахтанг Кіпіані , сержант 13 бригади НГУ «Хартія»

, сержант 13 бригади НГУ «Хартія» Любомира Ремажевська , журналістка-розслідувачка

, журналістка-розслідувачка Стас Юрченко , фотожурналіст

, фотожурналіст Анастасія Гайдукевич-Качуро , кураторка виставкових проектів компанії Амузеум, науковий співробітник Національного Музею Революції Гідності

, кураторка виставкових проектів компанії Амузеум, науковий співробітник Національного Музею Революції Гідності Альона Луньова , правозахисниця, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA

, правозахисниця, директорка з адвокації Центру прав людини ZMINA Ольга Бірзу л, кінокураторка та письменниця

л, кінокураторка та письменниця Дмитро Стасіше н, офіцер управління пошукової роботи ЦУ ЦВС ГШ ЗСУ

н, офіцер управління пошукової роботи ЦУ ЦВС ГШ ЗСУ Марʼяна Кіна х, архітекторка

х, архітекторка Володимир Мороз , історик, журналіст

, історик, журналіст Максим Осипенк о, старший науковий співробітник Національного музею історії України, військовослужбовець Збройних Сил України

о, старший науковий співробітник Національного музею історії України, військовослужбовець Збройних Сил України Тетяна Полікарпова , історик

, історик Олег Корота ш, поет, командир найпершого добровольчого батальйону Правого Сектору «Дніпро-2» навесні 2014 року

ш, поет, командир найпершого добровольчого батальйону Правого Сектору «Дніпро-2» навесні 2014 року Ірина Подоляк , засновниця, членкиня правління ГО Коаліція дієвців культури

, засновниця, членкиня правління ГО Коаліція дієвців культури NGL.media, редакція

Ксенія Семенова , депутатка Київської міської ради, в.о.президента Київського авіаційного інституту

, депутатка Київської міської ради, в.о.президента Київського авіаційного інституту Анатолій Крецький , медик, військовослужбовець

, медик, військовослужбовець Денис Крецький , військовослужбовець ЗСУ

, військовослужбовець ЗСУ Болюх Ірина , сестра загиблого військового

, сестра загиблого військового Василь Петренко , журналіст, ветеран російсько-украінської війни

, журналіст, ветеран російсько-украінської війни Придатко Анна , художниця

, художниця Олена Лівіцька , журналістка

, журналістка Володимир Селіваненко , військовослужбовець ЗС України, кандидат юридичних наук

, військовослужбовець ЗС України, кандидат юридичних наук Олесь Пограничний , директор школи

, директор школи Петро Матвієнк о, журналіст

о, журналіст Нікітенко Оксан а, художниця

а, художниця Юрій Ґаджун , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Володимир Машкеви ч, ветеран російсько-української війни

ч, ветеран російсько-української війни Інтернет-видання Новинарня – новини України, що воює

Ігор Петрук , офіцер ЗСУ, ветеран російсько-української війни

, офіцер ЗСУ, ветеран російсько-української війни Віктор Біщук , журналіст, ветеран російсько-української війни

, журналіст, ветеран російсько-української війни Марта Кузій , культурологиня

, культурологиня Руслан Козак , військовослужбовець, учасник бойових дій

, військовослужбовець, учасник бойових дій Володимир Гулик , капітан ЗСУ

, капітан ЗСУ Роман Холявка , військовослужбовець ЗСУ

, військовослужбовець ЗСУ Мурашко Ілля Сергійович , військовослужбовець

, військовослужбовець Сергій Мартинов , архітектор, м. Київ

, архітектор, м. Київ Олена Стяжкіна , історикиня, письменниця

, історикиня, письменниця Олександр Сірацьций , старший лейтенант ЗСУ

, старший лейтенант ЗСУ Володимир Бірча к, історик, військовослужбовець Національної Гвардії України

к, історик, військовослужбовець Національної Гвардії України Христина Бойко , консультантка з комунікацій, викладачка УКУ

, консультантка з комунікацій, викладачка УКУ Аналітично-адвокаційна організація «Центр спільних дій»

Анна Кирій , архітектор, Віце-президент Національної спілки архітекторів України, дружина загиблого капітана ЗСУ Арсена Федосенка

, архітектор, Віце-президент Національної спілки архітекторів України, дружина загиблого капітана ЗСУ Арсена Федосенка Марина Соколова , волонтерка, керівниця Центру реінтеграції ветеранів АТ «УОП»

, волонтерка, керівниця Центру реінтеграції ветеранів АТ «УОП» Оксана Мороз , засновниця ініціативи «Як не стати овочем», письменниця

, засновниця ініціативи «Як не стати овочем», письменниця Галина Пагутяк , письменниця

, письменниця Онисько Наталія , сестра загиблого Героя Віктора Ониська

, сестра загиблого Героя Віктора Ониська Анна Цяцько , комунікаційниця

, комунікаційниця Тарас Марусик , журналіст, перекладач, громадський діяч, лауреат премії ім. І.Огієнка

, журналіст, перекладач, громадський діяч, лауреат премії ім. І.Огієнка Галина Герасим , соціологиня, дослідниця смерті і горювання

, соціологиня, дослідниця смерті і горювання Олеся Котубей-Геруцька , журналістка Суспільне Культура

, журналістка Суспільне Культура Ярина Ключковська , консультантка зі стратегічних комунікацій

, консультантка зі стратегічних комунікацій Тетяна Герасимчук , мати загиблого добровольця Юрія Герасимчука

, мати загиблого добровольця Юрія Герасимчука Тетяна Боряк , історикиня

, історикиня Роман Афтанас , старший солдат ЗСУ, ветеран російсько-української війни

, старший солдат ЗСУ, ветеран російсько-української війни Станіслав Сербін , сержант

, сержант Ганна Антоненко , мати загиблого воїна

, мати загиблого воїна Роман Онишкевич , журналіст, директор ГО «Центр експертних досліджень «Тема»

, журналіст, директор ГО «Центр експертних досліджень «Тема» Дойков Олександр , архітектор

, архітектор Марія Двадцята , ветеранка російсько-української війни

, ветеранка російсько-української війни Олена Апчел , докторка філософії, режисерка, перформерка, членкиня ГО SEMA Ukraine, членкиня правління КДК Коаліції Дієвців Культури, військовослужбовиця-доброволиця

, докторка філософії, режисерка, перформерка, членкиня ГО SEMA Ukraine, членкиня правління КДК Коаліції Дієвців Культури, військовослужбовиця-доброволиця Пікущенко Олег , голова Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України, голова конкурсної комісії НСАУ

, голова Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України, голова конкурсної комісії НСАУ Софія Федорак , працівниця відділу культури Посольства ФРН в Україні

, працівниця відділу культури Посольства ФРН в Україні Тетяна Пушнова , редакторка УП.Культура

, редакторка УП.Культура Ігор Філіппов , головний редактор одеського незалежного медіа «Море Людей»

, головний редактор одеського незалежного медіа «Море Людей» Ігор Чередник , військовослужбовець

, військовослужбовець Андрій Салюк , директор БО «Львівський Лицар», голова Товариства охорони памʼяток, дійсний член УНК ICOMOS

, директор БО «Львівський Лицар», голова Товариства охорони памʼяток, дійсний член УНК ICOMOS Тетяна Баженова , архітектор, волонтер, матір ветерана російсько-української війни

, архітектор, волонтер, матір ветерана російсько-української війни Віта Думанська , лідерка Руху ЧЕСНО

, лідерка Руху ЧЕСНО Редакція «Главком»

Сергій Клімович , доцент КНУБА

, доцент КНУБА Денис Тоїчкін , історик, доктор історичних наук

, історик, доктор історичних наук Проскурня Рузанна Варданівна , учасниця бойових дій

, учасниця бойових дій Віталій Нікітюк , діючий військовий ЗСУ

, діючий військовий ЗСУ Юрій Чекан , доктор мистецтвознавства, професор кафедри культурології УКУ

, доктор мистецтвознавства, професор кафедри культурології УКУ Тарас Кунець , військовослужбовець

, військовослужбовець Руслан Гаврилю к, голова Національного екологічного центру України

к, голова Національного екологічного центру України Інна Сохань , дружина загиблого військовослужбовця

, дружина загиблого військовослужбовця Равська Вероніка , керівниця проектів та програм, сестра загиблого Героя

, керівниця проектів та програм, сестра загиблого Героя Ігор Мітров , письменник, військовослужбовець ЗСУ

, письменник, військовослужбовець ЗСУ Микола Корбут , солдат ЗСУ

, солдат ЗСУ Віктор Пастухов , полковник у відставці

, полковник у відставці Ярина Сенчишин , письменниця, викладачка

, письменниця, викладачка Тарас Назарій , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Штойко Володимир , військовий лікар

, військовий лікар Андрій Тарадін , військовослужбовець

, військовослужбовець Редакція медіа «Dnipro.media»

Єгорова Вероніка , шеф-редакторка Dnipro.media

, шеф-редакторка Dnipro.media Віктор Дроздов , історик, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

, історик, доцент, Ізмаїльський державний гуманітарний університет Ірина Привроцька , сестра загиблого воїна Ігора Бутрина. Доцент ТНМУ ім І.Я. Горбачевського

, сестра загиблого воїна Ігора Бутрина. Доцент ТНМУ ім І.Я. Горбачевського Мар'єнко Ігор , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Слюсар Оксана , дружина загиблого воїна

, дружина загиблого воїна Тетяна Продан , культурна менеджерка, членкиня ГО «Коаліція дієвців культури»

, культурна менеджерка, членкиня ГО «Коаліція дієвців культури» Філіппова Катерина , донька загиблого захисника України

, донька загиблого захисника України Ігор Чаленко , політолог

, політолог Юлія Хомчин , директорка Інституту стратегії культури, депутатка Львівської міської ради

, директорка Інституту стратегії культури, депутатка Львівської міської ради Василь Волошенюк , військовослужбовець Сил Оборони України

, військовослужбовець Сил Оборони України Валерія Вороненко , журналістка Суспільне Суми

, журналістка Суспільне Суми Жеребецький Євген Петрович , Народний депутат України 2-го скликання

, Народний депутат України 2-го скликання Анна Калюжна , воєнна кореспондентка, Слідство.Інфо, Новинарня

, воєнна кореспондентка, Слідство.Інфо, Новинарня Надточий Денис , фахівець зі стратегічних комунікацій, підприємець

, фахівець зі стратегічних комунікацій, підприємець Богдан Червак , голова ОУН

, голова ОУН Андрій Качуро , ветеран російсько-української війни, військовослужбовець. Власник музейної архітектурної компанії повного циклу AMUSEUM. Віце президент та один з засновників ветеранського мотоклубу VETERANS MC UKRAINE

, ветеран російсько-української війни, військовослужбовець. Власник музейної архітектурної компанії повного циклу AMUSEUM. Віце президент та один з засновників ветеранського мотоклубу VETERANS MC UKRAINE Марина Литвинович , ландшафтний архітектор

, ландшафтний архітектор Олексій Капран , ветеран російсько-української війни

, ветеран російсько-української війни Ірина Бредіхіна , дружина загиблого на російсько-українській війні героя

, дружина загиблого на російсько-українській війні героя Олександр Клец , волонтер, ветеран російсько-української війни, діючий військовослужбовець. Автор та виконавець пісень

, волонтер, ветеран російсько-української війни, діючий військовослужбовець. Автор та виконавець пісень Дмитро Легкий , військовослужбовець ЗСУ

, військовослужбовець ЗСУ Володимир Шахрай , військовий лікар

, військовий лікар Олексій Ларін , інвалід, ветеран російсько-української війни

, інвалід, ветеран російсько-української війни Станіслав Бєлозьоров , діючий військовий, ветеран російсько-української війни

, діючий військовий, ветеран російсько-української війни Олександр Цатуря н, ветеран російсько-української війни

н, ветеран російсько-української війни Анна Грудзицька , менеджерка, членкиня ГО Коаліція дієвців культури

, менеджерка, членкиня ГО Коаліція дієвців культури Оксана Лобко , науковець, кандидат історичних наук

, науковець, кандидат історичних наук Сергій Малишевський , військовослужбовець

, військовослужбовець Людмила Слугоцька , дружина загиблого воїна

, дружина загиблого воїна Олена Гончарук , дружина військового, культурологиня, керівниця Національного центру Олександра Довженка, членкиня правління Коаліції Дієвців Культури

, дружина військового, культурологиня, керівниця Національного центру Олександра Довженка, членкиня правління Коаліції Дієвців Культури Володимир Прийма к, кандидат архітектури, директор/власник ТАМ «Арх-Дизайн Бюро»

к, кандидат архітектури, директор/власник ТАМ «Арх-Дизайн Бюро» Олена Деревська, здобувачка ступеня доктора філософії кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури