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Стало відомо, скільки активів стягнув Мін'юст із підсанкційних осіб торік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки активів стягнув Мін'юст із підсанкційних осіб торік
Міністерство юстиції минулого року подало 27 позовів до Вищого антикорупційного суду про стягнення активів в дохід держави
фото з відкритих джерел

Санкції торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема наближених до керівництва Росії

Упродовж минулого року Департамент санкційної політики Міністерства юстиції подав 27 позовів до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави. Загалом із травня 2022 року до ВАКС подали 65 таких позовів. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Торік ВАКС ухвалив 23 рішення, якими позовні вимоги Мін'юсту задоволені. Санкції торкнулися як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема наближених до керівництва Росії олігархів, бізнесменів, зрадників та представників російського військово-промислового комплексу.

Так, у дохід держави стягнуто:

  • грошові кошти та ОВДП на суму понад 2,5 млрд грн;
  • права вимоги до компанії-власника ТЦ «Оушен Плаза» за кредитним договором у сумі понад 9 млрд грн та договорами забезпечення;
  • 165 тис. тонн залізорудної продукції вартістю орієнтовно 2 млрд грн;
  • корпоративні права 37 компаній;
  • великий морозильний риболовецький траулер «Бухта Соколовская»;
  • сім повітряних суден, авіадвигуни та авіазапчастини;
  • понад 70 об’єктів нерухомості;
  • 26 одиниць рухомого майна та майнові права;
  • більш як 340 одиниць зброї.

«Ми створили чіткий алгоритм дій для опрацювання кожного рішення РНБО, кожної особи, до якої застосовано санкцію блокування. При виявленні на території України активів таких осіб та за умови наявності підстав для застосування санкції стягнення – Департамент санкційної політики готує відповідні позови, які розглядає ВАКС. Застосування санкції у виді стягнення активів – це контрзахід, співмірна відповідь на поведінку підсанкційного суб’єкта, який в той чи інший спосіб підтримує агресію РФ проти України», – зазначила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Окрім судової роботи, у 2024 Мін'юст розробив низку законодавчих змін у сфері санкційної політики. Зокрема, законопроєкт, який встановлює відповідальність за порушення санкцій, та проєкт постанови Кабміну щодо взаємодії державних органів при обміні інформацією щодо досудового врегулювання та/або оскарження в іноземних країнах застосованих до особи санкцій.

У планах на 2025-й – вдосконалення законодавства щодо криміналізації відповідальності за обхід санкцій, формування доказової бази та подання нових позовів до ВАКС, а також вирішення питання захисту права власності непідсанкційних співвласників під час застосування санкцій у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд схвалив рішення про задоволення позову Мінʼюсту щодо застосування санкцій проти колишнього українського ведучого телеканалу «Інтер» Юрія Кота, який наразі живе в Москві та поширює пропаганду.

До слова, країни Євросоюзу почали по-новому оцінювати фінансові та юридичні наслідки вилучення заморожених активів країни-агресорки Росії на користь України.

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Теги: Міністерство юстиції санкції Вищий антикорупційний суд росіяни

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