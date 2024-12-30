На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська

Водночас на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім атак російських окупантів

Обидві атаки було відбито Силами оборони України

У неділю, 29 грудня, російські війська пробували прорвати лінію фронту поблизу населених пунктів Гатище та Вовчанськ, однак обидві атаки відбили. Про це повідомив вранці у понеділок голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім атак російських окупантів. Силам оборони довелось відбивати штурмові атаки противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

Також у ніч на понеділок, 30 грудня, російські війська атакували Харківську область ударними БпЛА типу Shahed. Як зазначив Синєгубов, обійшлось без постраждалих, однак в області є руйнування.

О 23:15 в селі Таранівка Чугуївського району дрон влучив у господарчу споруду на території домогосподарства. Як наслідок на місці удару виникла пожежа, яку згодом вдалось ліквідувати рятувальникам. Даних про постраждалих не надходило.

О 23:20, «шахеди» атакували місто Люботин Харківського району. Там дрон вдалось збити, а уламки БпЛА впали на відкриту територію у лісосмузі.

Після опівночі, о 00:05 між селами Печеніги та Кицівка Чугуївського району ударний дрон влучив у відкриту територію поблизу автошляху, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у 44 населених пунктах Харківщини, які перебувають під постійною загрозою обстрілів та бойових дій, триває активна, а подекуди й примусова евакуація. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. Він зауважив, що на лівому березі послуги електропостачання, водопостачання, теплопостачання відновлювати неможливо. Ворог цілеспрямовано обстрілює ремонтні бригади.

До слова, Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще вісім-десять років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка. Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв. За його словами, російська армія наразі налічує понад два мільйони осіб, з яких півтора мільйона – військовослужбовці. Як зазначив Наєв, протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені.