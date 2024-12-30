Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська
Водночас на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім атак російських окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ, Facebook

Обидві атаки було відбито Силами оборони України

У неділю, 29 грудня, російські війська пробували прорвати лінію фронту поблизу населених пунктів Гатище та Вовчанськ, однак обидві атаки відбили. Про це повідомив вранці у понеділок голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Водночас на Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося сім атак російських окупантів. Силам оборони довелось відбивати  штурмові атаки противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової.

Також у ніч на понеділок, 30 грудня, російські війська атакували Харківську область ударними БпЛА типу Shahed. Як зазначив Синєгубов, обійшлось без постраждалих, однак в області є руйнування.

О 23:15 в селі Таранівка Чугуївського району дрон влучив у господарчу споруду на території домогосподарства. Як наслідок на місці удару виникла пожежа, яку згодом вдалось ліквідувати рятувальникам. Даних про постраждалих не надходило.

О 23:20,  «шахеди» атакували місто Люботин Харківського району. Там дрон вдалось збити, а уламки БпЛА впали на відкриту територію у лісосмузі.

Після опівночі, о 00:05 між селами Печеніги та  Кицівка Чугуївського району ударний дрон влучив у відкриту територію поблизу автошляху, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у 44 населених пунктах Харківщини, які перебувають під постійною загрозою обстрілів та бойових дій, триває активна, а подекуди й примусова евакуація. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. Він зауважив, що на лівому березі послуги електропостачання, водопостачання, теплопостачання відновлювати неможливо. Ворог цілеспрямовано обстрілює ремонтні бригади.

До слова, Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще вісім-десять років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.  Такими підрахунками поділився екскомандувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв. За його словами, російська армія наразі налічує понад два мільйони осіб, з яких півтора мільйона – військовослужбовці. Як зазначив Наєв, протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 тисяч – колишні ув'язнені.

Читайте також:

Теги: пожежа окупанти місто Олег Синєгубов війна обстріл Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахед» влучив по об’єкту енергетики
РФ вночі вдарила по Рівненщині
3 грудня, 07:56
Сервіс «Залізний полігон» має стати єдиним вікном доступу до випробувань для українських виробників зброї та техніки
«Залізний полігон»: в Україні запрацював портал для доступу до випробувань
4 грудня, 14:00
Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години
Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години
6 грудня, 02:30
Низькі показники мобілізації стали причиною перевірок в окупаційних адміністраціях
Росія пропонує по 400 тис. рублів за мобілізацію: скільки українців пішли до армії ворога
6 грудня, 06:14
За словами президента, далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів
Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута»
10 грудня, 20:04
Очільник польського МЗС наголосив, що усі речі, які стосуються України, мають обговорюватися за участю України та Європи
Сікорський назвав головну роль Польщі у війні України з РФ
12 грудня, 17:21
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 19707 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
15 грудня, 08:15
Уточнювати дані в «Резерв+» можна необмежену кількість разів, але тільки раз на сім днів
Сповістити ТЦК про змінену адресу проживання тепер можна онлайн
20 грудня, 18:22
Ситуація на фронті 19 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 19 грудня 2024 року
19 грудня, 00:39

Події в Україні

На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська
На Харківщині окупанти намагалися прорватись біля Гатища та Вовчанська
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування
Росіяни за добу майже 500 разів били по Запорізькій області: є руйнування
Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Смерть 39-го президента США та затримання командира 211-ї бригади: головне за ніч
Смерть 39-го президента США та затримання командира 211-ї бригади: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
64K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
64K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
43K
ЗСУ ліквідували ексгравця збірної Росії з футболу
34K
Росіяни заявили, що український льотчик здався у полон. Повітряні сили відреагували

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua