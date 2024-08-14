Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 993-й день повномасштабної війни в Україні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2024 року.

Триває 993-й день повномасштабної війни в Україні

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