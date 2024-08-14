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Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 993-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 594400 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 8476 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) од,
  • артилерійських систем – 16821 (+57) од,
  • РСЗВ – 1151 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 921 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2813 (+7).
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 серпня
Активність флоту окупантів станом на 14 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 993-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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