Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 594400 (+1240) осіб,
- танків ‒ 8476 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16402 (+17) од,
- артилерійських систем – 16821 (+57) од,
- РСЗВ – 1151 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 921 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13548 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22710 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 2813 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 14 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 12 суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Нині триває 993-й день повномасштабної війни в Україні.
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