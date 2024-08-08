Карта бойових дій в Україні станом на 9 серпня 2024 року

Покровський напрямок залишається зоною активних бойових дій

За добру росіяни завдали 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 КАБів, 493 удари дронами-камікадзе та здійснив майже 3391 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 78 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують мужньо тримати оборону України. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок залишається епіцентром запеклих боїв на фронті. З початку доби українські військові успішно відбили 20 наступальних та штурмових дій ворога в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Харківському напрямку

Окупанти впродовж дня здійснили шість атак поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 75 окупантів вбитими та пораненими, знищено 18 автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 14 БпЛА, крім того, пошкоджено три артилерійські системи, танк, бойова броньована машина, сім одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбивали три атаки противника в районі Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки, досі триває два боєзіткнення, ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

22 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Терни, Невське та в Серебрянському лісі, на даний час точиться шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники відбивали 12 штурмових дій ворога в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Досі в трьох локаціях тривають бої.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

За добу відбулося 10 бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Часового Яру, Калинівки та Іванівського, сім спроб противника потіснити наші позиції виявились марними, триває три атаки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

За підтримки авіації, ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня, окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк. П’ять штурмів відбили наші захисники, три атаки триває досі.

На Покровському напрямку

З початку доби в районах населених пунктів Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито 20 наступальних та штурмових дій ворога. Ще дев’ять боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів.

За попередніми даними за сьогодні ворог втратив понад 200 окупантів. Також українськими військовослужбовцями знищено чотири артилерійські системи, бойову броньовану машину, 4 автомобілі, три БпЛА та 3 одиниці спеціальної техніки. Окрім того, 2 артсистеми, 3 танки, 9 автомобілів та 1 ворожа одиниця спецтехніки були пошкоджені.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується три бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки. Противник успіху не мав.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося три боєзіткнення в напрямку Водяного та Вугледару. Два ворожі штурми захлинулися, триває бій.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника поблизу Малої Токмачки, противник успіху не мав.

Нагадаємо, триває 894-й день повномасштабної війни в Україні.