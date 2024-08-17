Росіяни зруйнували авіабомбою багатоповерхівку в Мирнограді, є загиблі

Від багатоповерхівки, в яку прилетіла авіабомба, майже нічого не залишилося

Місто потрапило під ворожий вогонь

Увечері 17 серпня загарбники поцілили авіабомбою у недобудовану дев’ятиповерхівку у Мирнограді на Донеччині. Одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень. Про це повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану дев’ятиповерхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі – цю інформацію встановлюємо», – заявив Філашкін.

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожого удару одна людина загинула, щонайменше четверо зазнали поранень.

Від багатоповерхівки, в яку прилетіла ворожа авіабомба, майже нічого не залишилося.

Філашкін також закликав містян евакуюватися.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Також минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Крім того, вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи.