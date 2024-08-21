Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року

На Покровському напрямку тривають запеклі бої

За добу російські загарбники завдали по території України завдала шість ракетних ударів із застосуванням десяти ракет, 73 авіаудари, скинувши при цьому 95 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 595 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують відбивати атаки окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На фронті зберігається напружена ситуація, особливо активні бойові дії тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи дев’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У двох локаціях ще тривають бої.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше ста окупантів, знищили артилерійську систему, 36 БпЛА, дві одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, 11 автомобілів та одиниця спецтехніки окупантів.

На Куп’янському напрямку

12 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степова Новоселівка підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

За день російські війська, за підтримки авіації, 18 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Новосадового, Греківки та Діброви. Противника зупинено.

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки та Переїзного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Українські воїни зупинили шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Триває одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 23 рази атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Залізного. 22 боєзіткнення вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровський напрямок, тут, впродовж дня, агресор 62 рази атакував в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. 49 атак українські захисники вже відбили, ще 13 боєзіткнень тривають.

За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили більше 280 військовослужбовців вбитими та пораненими та чотири автомобілі знищеними. Також українські захисники завдали пошкоджень чотирьом артилерійським системам противник

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбили дев’ять ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор два рази намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного. Українські воїни зупинили атаку ворога, триває бій.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Курському напрямку.

Нагадаємо, триває 910-й день повномасштабної війни в Україні.