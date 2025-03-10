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Ігор Петренко Політолог

«Небесний щит» для України: реальний захист чи символічний жест?

glavcom.ua
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фото: mil.in.ua

Чи вистачить Європі політичної волі, фінансів і рішучості довести справу до кінця?

Новий європейський план повітряного захисту «Небесний щит» (Sky Shield) може стати одним із найбільш амбітних проектів безпекової допомоги Україні. Це ініціатива, яку підтримали впливові військові й політичні діячі, включаючи колишнього верховного головнокомандувача НАТО в Європі Філіпа Брідлава, генерала Річарда Ширреффа, а також екс-президента Польщі Александра Кваснєвського. Але що це означає для України, Європи та самої Росії?

Що передбачає «Небесний щит»?

Ініціатива передбачає розгортання 120 європейських винищувачів, які патрулюватимуть повітряний простір західних та центральних регіонів України. Їхнім завданням стане перехоплення російських крилатих ракет і дронів, що загрожують критичній інфраструктурі. Особливо важливо, що під захист потраплять три атомні електростанції України, великі міста та логістичні центри.

Але є обмеження: винищувачі не захищатимуть фронтову зону чи схід України. Таким чином, Sky Shield не буде інструментом для безпосередньої боротьби з російською авіацією, а швидше – щитом від атак по цивільній інфраструктурі.

Що означає ця ініціатива?

Передусім, вона демонструє готовність Європи брати більше відповідальності за безпеку України, особливо в умовах, коли США можуть зменшити підтримку. Вона також свідчить про спроби створити незалежну від НАТО європейську військову ініціативу. Це стратегічний крок: ЄС розуміє, що його безпека нерозривно повʼязана з майбутнім України, і що Західна Європа не може покладатися лише на НАТО чи США.

Чи є перспективи у цієї ініціативи?

Реалізація Sky Shield залежить від політичної волі європейських урядів та їхньої готовності забезпечити фінансування й військову техніку. Тут виникає ключове питання: чи погодяться лідери країн ЄС на такий крок?

Польща та країни Балтії можуть підтримати ініціативу, оскільки вони зацікавлені в максимальному ослабленні Росії. Німеччина та Франція, навпаки, можуть вагатися, побоюючись ескалації та дипломатичних наслідків. Великобританія традиційно підтримує посилення оборони України, і її участь може стати вирішальною.

Якщо Sky Shield отримає фінансування, літаки та чіткий механізм координації, він може реально змінити ситуацію. В іншому разі ініціатива ризикує залишитися лише на папері.

Чи допоможе це Україні?

Так, хоча ефект буде не миттєвий. Захист критичної інфраструктури дозволить зменшити кількість руйнувань і знизити економічні втрати. Крім того, це зніме частину навантаження з Повітряних сил ЗСУ, які зможуть сконцентруватися на інших напрямках. Також це дозволить гарантовано навчати українських пілотів в Україні, що критично важливо для майбутнього авіаційного потенціалу ЗСУ.

Чи стане це стримуючим чинником для Росії?

Росія намагатиметься представити це як загрозу своєму суверенітету та виправдання для подальшої ескалації. Проте фактично Sky Shield не загрожує російським територіям і не означає прямого зіткнення між Європою та Росією.

Натомість це посилить обороноздатність України та зменшить ефективність повітряного терору з боку РФ. Кремль буде змушений шукати інші шляхи завдання шкоди Україні, можливо, через посилення ракетних атак з моря або нові дрони.

Реакція США?

США зараз переглядають свою стратегію щодо України. Американська підтримка сповільнилася, що змушує Європу брати ініціативу у свої руки. Вашингтон, ймовірно, не буде відкрито заперечувати проти Sky Shield, але також не стане ключовим рушієм його реалізації. Проте якщо ініціатива успішно запрацює, вона може стати аргументом для подальшого повернення США до активнішої підтримки Києва.

Реакції світових лідерів

Поки що офіційні уряди багатьох країн не дали чіткої позиції щодо Sky Shield. Проте колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс вже заявив, що цей план може стати вирішальним для безпеки Європи та України. Очікується, що у найближчі тижні цю тему активно обговорюватимуть на рівні ЄС.

Тож Sky Shield – це реальний шанс для України посилити оборону, але водночас тест на єдність для Європи. Якщо ЄС дійсно запустить цей проект, це стане історичним моментом, коли Європа не просто говорить про безпеку, а реально діє.

Україна повинна активно лобіювати підтримку Sky Shield серед європейських країн, показуючи його значення для всієї Європи, а не лише для українців.

Питання в тому, чи вистачить Європі політичної волі, фінансів і рішучості довести справу до кінця... Як думаєте?

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Теги: Німеччина міністр Франція військові фінансування безпека втрати США НАТО Європейський союз Повітряні сили ЗСУ ЗСУ

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