Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Києва та області: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл Києва та області: головне за ніч
Головні новини ночі проти 23 березня
фото: ДСНС

У Києві триває ліквідація наслідків після ворожої атаки безпілотників

Росіяни обстріляли столицю та Київщину, у Росії цієї ночі скаржились на вибухи, за фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження, Трамп та Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії, Південна Корея оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі, які тривають третій день.

Атака на Київ та область

Київ

Ворог здійснив чергову атаку на столицю. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У декількох районах столиці впали уламки російських безпілотників, що спричинили пожежі.

У Дніпровському районі загинула жінка внаслідок атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атку загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

Київщина

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в регіоні. Вогнеборці загасили пожежу, що сталася внаслідок падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств у Броварському районі.

Близько другої ночі у селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка. Також пошкоджено три приватні житлові будинки.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

Вибухи в Росії

Безпілотники атакували військові об'єкти на території Росії уночі 23 березня. З кількох регіонів надходили повідомлення про вибухи. Зокрема, було гучно у Волгоградській та Астраханській областях.

Відомо, що кілька вибухів пролунали над Волгоградом, містом Калач-на-Дону, а також над Ахтубінськом. Російський губернатор повідомив, що в Ростовській області загинув чоловік при влучанні БпЛА в автомобіль.

Смерть хлопчика у столичній стоматології

За фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії.

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли. Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

Трамп та Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії

Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії. Повідомляється, що Трамп спеціально через подію перервав свій відпочинок в улюбленому маєтку у Флориді.

Візит Трампа і Маска був тепло сприйнятий. В залі їх зустрічали оваціями. Спортсмени дякували президенту США за візит і казали, що це тільки підбадьорить їх.

Масштабні лісові пожежі в Південній Кореї

Південна Корея оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі. Країна оголосила режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб полегшити мобілізацію ресурсів для локалізації пожеж.

Влада позначила Санчхон як особливу зону лиха. Відомо, що внаслідок пожеж 4 людини загинули, 6 отримали поранення, і сотні були вимушені евакуюватися.

Читайте також:

Теги: прокуратура Південна Корея Дональд Трамп відпочинок військові надзвичайний стан автомобіль розслідування Ілон Маск будинок жінка чоловік зупинка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Професор Михайлов спростовує «мрії Трампа» на українські копалини
Якщо й підписувати угоду про надра, то тільки у Будапешті
26 лютого, 16:16
Чоловіків безпечно доправили на берег, де їх уже чекали медики
На Київщині рятувальникам довелося визволяти п’ятьох рибалок, які втрапили в халепу
23 лютого, 15:18
Днями Трамп виступав у Конгресі США та піднімав митне питання
Президент Трамп призупинив дію мит на деякі товари із Мексики та Канади
7 березня, 04:41
Президент Трамп на брифінгу у Білому домі говорив про Україну
Брифінг Трампа у Білому домі: головні заяви про Україну
7 березня, 00:00
Трамп повідомив як скорочуватиме держборг США
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
5 березня, 06:53
Лутнік прокоментував мита Трампа для Канади та Мексики
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі
5 березня, 08:00
Трамп наїхав на юрфірму з Вашингтону, яка є найбільшим захисником України у судах з Росією
Трамп наїхав на юрфірму з Вашингтону, яка є найбільшим захисником України у судах з Росією
9 березня, 11:24
Очільник країни подякував воїнам за Курську операцію
«Виконала своє завдання» – Зеленський про Курську операцію
14 березня, 19:17
Нещодавно Трамп закликав нелегальних мігрантів добровільно залишити США
Більшість американців підтримують міграційну політику Трампа: опитування
21 березня, 17:53

Події в Україні

Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
Хмарно з проясненнями: погода на 23 березня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
Обстріл Києва та області: головне за ніч
Обстріл Києва та області: головне за ніч
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 березня 2025 року
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 березня 2025
40K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
27K
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
17K
Житель Суджі, якого врятували українські військові, видав дивний фейк про ЗСУ
11K
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
21 березня, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
21 березня, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 березня, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua