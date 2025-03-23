Обстріл Києва та області: головне за ніч

У Києві триває ліквідація наслідків після ворожої атаки безпілотників

Росіяни обстріляли столицю та Київщину, у Росії цієї ночі скаржились на вибухи, за фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження, Трамп та Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії, Південна Корея оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі, які тривають третій день.

Атака на Київ та область

Київ

Ворог здійснив чергову атаку на столицю. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. У декількох районах столиці впали уламки російських безпілотників, що спричинили пожежі.

У Дніпровському районі загинула жінка внаслідок атаки. У Голосіївському районі триває ліквідація пожежі чотирьохповерхової офісно-складської будівлі на площі 2000 кв. У цьому ж районі через атку загинула людина.

У Деснянському районі сталось загоряння на відкритій території в лісосмузі. У Шевченківському районі є пошкоджені два легкових автомобілі.

Київщина

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в регіоні. Вогнеборці загасили пожежу, що сталася внаслідок падіння уламків БпЛА на території одного з підприємств у Броварському районі.

Близько другої ночі у селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка. Також пошкоджено три приватні житлові будинки.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

Вибухи в Росії

Безпілотники атакували військові об'єкти на території Росії уночі 23 березня. З кількох регіонів надходили повідомлення про вибухи. Зокрема, було гучно у Волгоградській та Астраханській областях.

Відомо, що кілька вибухів пролунали над Волгоградом, містом Калач-на-Дону, а також над Ахтубінськом. Російський губернатор повідомив, що в Ростовській області загинув чоловік при влучанні БпЛА в автомобіль.

Смерть хлопчика у столичній стоматології

За фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження.

Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії.

Впродовж двох годин хлопчика намагались врятувати, але реанімаційні заходи не допомогли. Причини смерті та якість наданих пацієнту медичних послуг будуть установлені в ході розслідування.

Трамп та Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії

Президент США Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск з'явилися на чемпіонаті NCAA з боротьби у Філадельфії. Повідомляється, що Трамп спеціально через подію перервав свій відпочинок в улюбленому маєтку у Флориді.

Візит Трампа і Маска був тепло сприйнятий. В залі їх зустрічали оваціями. Спортсмени дякували президенту США за візит і казали, що це тільки підбадьорить їх.

Масштабні лісові пожежі в Південній Кореї

Південна Корея оголосила надзвичайний стан через лісові пожежі. Країна оголосила режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб полегшити мобілізацію ресурсів для локалізації пожеж.

Влада позначила Санчхон як особливу зону лиха. Відомо, що внаслідок пожеж 4 людини загинули, 6 отримали поранення, і сотні були вимушені евакуюватися.