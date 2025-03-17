Карта бойових дій в Україні станом на 17 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Противник завдав одного ракетного та 64 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку. За попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 - безповоротно. Також українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, два засоби супутникового зв’язку, чотири пункти управління БпЛА. До того ж, пошкодили танк, міномет, мотоцикл та один автомобіль росіян.

На Харківському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки. Одне боєзіткнення наразі триває. Ворог завдав авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили вісім з дев’яти ворожих атак.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки і Нового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Три ворожих штурми відбили українські захисники, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку

Ворог тричі штурмував позиції наших захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили дві атаки загарбників, триває бій.

На Торецькому напрямку

Чотирнадцять разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів в районах Торецька та Дружби, на даний час тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

За минулу добу окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Наші захисники зупинили 14 штурмових дій, на даний час точиться бій. Авіаудару КАБами зазнав Покровськ.

На Новопавлівському напрямку

Ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Одне боєзіткнення не вщухає до цього часу. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

На Курському напрямку

За добу українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.