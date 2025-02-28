ЗСУ знищують техніку окупантів за допомогою закладених мін (відео)

Мінування ділянок можливого наступу ворога – частина ефективної оборони

Українські військові знищують бронетехніку російських загарбників на Покровському напрямку за допомогою мінних загороджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, мінування ділянок можливого просування противника є важливою частиною оборони.

На кадрах видно, як російська бронетехніка намагається прорватися на підконтрольні Україні території, але наштовхується на заміновані ділянки. Внаслідок вибуху ворожа бойова машина разом із екіпажем була знищена, що дозволило зберегти життя українських захисників.

Нагадаємо, що сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області 26 лютого. Цей об'єкт дуже важливий для окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«26 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ», – йдеться у повідомленні, де вказується, що об'єкт розташований у н.п. Нестерянка Запорізької області.

Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БПЛА ЗС РФ.

Раніше генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводі у Рязанській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Генштабу.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу. Він залучений у забезпеченні окупаційної армії Російської Федерації.