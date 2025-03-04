Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ

За інформацією Генштабу, є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу

Сили оборони у ніч проти 4 березня атакували низку важливих об'єктів Росії. Мова йде про нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«У Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі», – йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області: «Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві зафіксовано пожежу».

Зокрема, повідомлялося про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.

«Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни скаржилися на нічні вибухи в Самарській області. Ціллю ураження став Сизранський нафтопереробний завод. У лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ.

Також вчора ввечері у Чертковському районі Ростовської області після масованої атаки безпілотників сталося загоряння на нафтопроводі.