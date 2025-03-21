Генштаб: Росія обстріляла газовимірювальну станцію «Суджа», але звинуватила – ЗСУ

У Генштабі заявили, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів

«Противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив – обстріляв цей об’єкт з артилерії»

Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив українські Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції «Суджа». Як передає «Главком», про це повідомляють у Генеральному Штабі ЗСУ.

Там наголошують, що ці звинувачення безпідставні.

«Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами. Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією – обстріляв цей об’єкт з артилерії», – йдеться у заяві.

У Генштабі додали, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

«Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям», – підсумували військові.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня мережею поширилась інформація та відповідні кадри сильної пожежі на газовимірювальній станції «Суджа».

Як інформує «Главком» з посиланням на соцмережі, уражено ГВС «Суджа», через яку проходив транзитний коридор постачання російського газу до Європи.

🔥 Палаюча ГТС «Суджа». Вражаючі кадри з висоти пташиного польоту



Пожежу видно з Сумщини, Білгорода та Курська. pic.twitter.com/H3MBYgKBH0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 21, 2025

​Як відомо, газовимірювальна станція «Суджа» є ключовим пунктом у газотранспортній системі України, через який здійснювався транзит російського газу до Європи.

Нагадаємо, що з 07:00 1 січня 2025 року зупинено транспортування російського газу територією України. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.