Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують тримати оборону України.

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Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 84 КАБ, 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками за добу українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників.

На Харківському напрямку

Українці відбили п’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників. Агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Курському напрямку

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось за день. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.