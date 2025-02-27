Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують тримати оборону України.

Новини війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах чотирьох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 84 КАБ, 1112 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками за добу українські воїни на даному напрямку знешкодили 321 окупанта, 153 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили 13 одиниць автомобільної техніки, дві гармати і три мотоцикли, окрім цього, значно пошкодили танк та дев’ять одиниць автомобільної техніки загарбників.

На Харківському напрямку

Українці відбили п’ять штурмових дій противника в бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового, триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини. Наші оборонці відбили три атаки противника, тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили чотири ворожі спроби просунутись вперед поблизу Часового Яру, Новомаркового та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Ворог інтенсивно атакує ворог українських захисників. Агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Вісімнадцять бойових зіткнень відбулось за день. Протягом доби ворог здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 35 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Україна війна ворог озброєння Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки
Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США
29 сiчня, 21:26
Також Фіцо стверджує, що ініціатива «Мир для України» надсилала гроші «Грузинському легіону»
Фіцо заявив, що «Грузинський легіон» контролюється українською контррозвідкою
31 сiчня, 23:09
Ще чотири людини перебувають у важкому стані
Удару РФ по інтернату в Суджі: відомо про чотирьох загиблих, розбір завалів триває
2 лютого, 00:24
Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру
Президент назвав обов’язкову умову для наближення миру
2 лютого, 21:17
Окупанти вдарили по недобудованому будинку в Одеському районі
Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений
5 лютого, 19:29
Українські військові знищили гаубицю окупантів
Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку
4 лютого, 16:41
Келлог закликатиме союзників збільшити витрати на оборону
Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни в Україні – Bloomberg
11 лютого, 01:02
Вартість однієї системи Patriot складає близько півтора мільярда доларів
Україна займається розробкою аналогів Patriot
23 лютого, 18:25
РФ щодня здійснює точкові удари по енергетичних об’єктах, а також створює загрозу ядерної катастрофи, атакуючи критично важливі об’єкти біля АЕС
Галущенко повідомив, скільки масованих атак по енергетиці за три роки здійснила РФ
24 лютого, 16:58

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 лютого 2025 року
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Зеленський розповів, що ЗСУ вже майже звикли до Курської області
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)
Пʼятеро загиблих і 11 поранених. Росія атакувала Костянтинівку (оновлено)
Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня
Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
20K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
18K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
8790
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
8037
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua