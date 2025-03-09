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Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року
Ситуація на фронті 9 березня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно атакував на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Протягом минулого дня наші війська відбили п’ять атак противника в районах Вовчанська та Петро-Іванівки. Ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Довжик та Козача Лопань.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили 11 штурмів у районах Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Фіксувались два бойові зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дружби та Торецька. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Під авіаударами противника опинився населений пункт Леонтовичі.

Українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них – безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, три мотоцикли, два розвідувальні БпЛА Zala, 12 автомобілів, десять антен управління БпЛА, а також пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. П’ять атак уже відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв тривають.

Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку наші оборонці вже відбили два ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки, наразі триває ще п’ять боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів по районах населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.

На Сіверському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Покровськ росіяни ворог автомобіль Генштаб окупанти

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