Карта бойових дій в Україні станом на 9 березня 2025 року

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 71 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1317 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському та Курському напрямках. Ворог також активно атакував на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Протягом минулого дня наші війська відбили п’ять атак противника в районах Вовчанська та Петро-Іванівки. Ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Довжик та Козача Лопань.

На Куп'янському напрямку

Українські захисники відбили 11 штурмів у районах Кіндрашівки, Лозової, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Краматорському напрямку

Фіксувались два бойові зіткнення поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 23 рази атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Нового, Мирного, Колодязів, Ямполівки та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Торецькому напрямку

Росіяни 19 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дружби та Торецька. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи 25 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли. Дотепер тривають чотири боєзіткнення. Під авіаударами противника опинився населений пункт Леонтовичі.

Українські воїни знешкодили 182 окупантів, 106 з них – безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, три мотоцикли, два розвідувальні БпЛА Zala, 12 автомобілів, десять антен управління БпЛА, а також пошкоджено п’ять артилерійських систем та ворожий автомобіль.

На Новопавлівському напрямку

Ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. П’ять атак уже відбито.

На Курському напрямку

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 30 атак російських загарбників, ще 13 боїв тривають.

Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб, а також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку наші оборонці вже відбили два ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки, наразі триває ще п’ять боєзіткнень.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів по районах населених пунктів Новоселівка і Біла Криниця.

На Сіверському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні.