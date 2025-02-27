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Генштаб повідомив, скільки військовозобовʼязаних мають повторно пройти ВЛК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб повідомив, скільки військовозобовʼязаних мають повторно пройти ВЛК
Обмежено придатні чоловіки віком від 18 до 60 років мають повторно пройти військово-лікарську комісію
фото з відкритих джерел

Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії до 5 червня

Понад 1,5 млн військовозобов’язаних підлягають медичному новому обстеженню та повторному проходженню військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно із законом про продовження строку проходження повторної ВЛК для обмежено придатних, громадяни самостійно мають звернутися до територіальних центрів комплектування або відповідних уповноважених органів для отримання направлення на медичне обстеження. Це можна зробити також через електронний кабінет призовника чи мобільний додаток «Резерв+».

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження строку проходження повторної ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Згодом президент Володимир Зеленський підписав закон, що продовжує термін проходження військово-лікарської комісії.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 січня понад 1 млн обмежено придатних військовозобов'язаних чоловіків ще не пройшли повторний медичний огляд, а до 4 лютого це практично неможливо було зробити, оскільки в ТЦК спостерігалися шалені черги.

До слова, наприкінці січня в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами і домовилися, зокрема, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Це прописано у наказі Міноборони №402, який регламентує роботу ВЛК. Цей документ почав діяти одночасно з ухваленим 21 березня законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист», який президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня. 

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Теги: здоров'я Генштаб українці мобілізація

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