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На Київщині ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Київщині ліквідовано наслідки ворожої атаки безпілотників
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київщині
фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка

Цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники загасили пожежу, що сталася внаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з підприємств у Броварському районі.

Три години знадобилось працівникам ДСНС, щоб ліквідувати агоряння. На місці працювали 28 рятувальників та вісім одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київщині
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київщині
фото: ДСНС

Близько другої ночі у селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків травмовано 28-річну жінку та 49-річного чоловіка. Також пошкоджено три приватні житлові будинки.

Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

У ніч на 23 березня росіяни здійснили чергову атаку на Київ. У кількох районах столиці впали уламки ворожих дронів. Міський голова Віталій Кличко підбив перші підсумки нічної атаки на Київ. 

Наразі відомо, що постраждали семеро мешканців столиці. Одного із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

У Дніпровському районі уламки збитого БпЛА влучили в житловий будинок. Сталася пожежа на верхніх поверхах. Також у Дніпровському районі уламки впали на нежитлове приміщення – заклад харчування.

У Голосіївському районі зафіксували падіння уламків у промзону. У Подільському районі уламки впали на багатоповерхівку, що також призвело до пожежі на верхньому поверсі.

Досі триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Через обстріл РФ відомо про двох загиблих у Києві. Рятувальники ліквідовують наслідки у різних районах міста.

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Теги: травма Київщина росіяни рятувальники обстріл

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