Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 820-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
  • танків ‒ 7622 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12860 (+40) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
  • літаків – 355 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 травня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 10 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 23 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 23 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 820-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам
Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року
21 травня, 11:54
Протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
18 травня, 13:31
Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу
ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил
17 травня, 05:28
На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
15 травня, 00:35
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
13 травня, 01:53
Глава Міненерго: Українська сторона нині комунікує з усіма країнами, які можуть негайно передати необхідне для проведення ремонту устаткування
Галущенко назвав причини ударів РФ по енергетиці України в теплу пору
5 травня, 05:26
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024
30 квiтня, 07:40
Сили оборони завдали ударів по шістьох районах зосередження особового складу противника
Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
29 квiтня, 20:17
Нашими захисниками відбито 15 атак на Авдіївському напрямку
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
24 квiтня, 19:38

Події в Україні

Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
На Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи
ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW
ЗСУ відвоювали території на сході Часового Яру: аналіз ISW
ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося
ISW розкрив, що змусило РФ почати наступ на Харківщині раніше, ніж планувалося
Масштабна тривога тривала 20 хвилин
Масштабна тривога тривала 20 хвилин
Сили оборони збили ворожий Су-25
Сили оборони збили ворожий Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
58K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
32K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
22K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
9632
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
9520
ЗСУ ліквідували батька російської чемпіонки світу з боротьби

Новини

Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua