Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 820-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 23 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:

особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,

танків ‒ 7622 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,

артилерійських систем – 12860 (+40) од,

РСЗВ – 1077 (+0) од,

засоби ППО ‒ 813 (+1) од,

літаків – 355 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),

крилаті ракети ‒ 2209 (+1),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).

Втрати ворога станом на 23 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 23 травня:

у Чорному морі два ворожі кораблі;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 23 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 820-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).