Втрати ворога станом на 23 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 23 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 23 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 497700 (+1330) осіб,
- танків ‒ 7622 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14748 (+27) од,
- артилерійських систем – 12860 (+40) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+1) од,
- літаків – 355 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10391 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+1),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17513 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2094 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 23 травня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 10 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 820-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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