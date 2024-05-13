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Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
фото: glavcom.ua

Протягом доби на Харківщині ворог здійснив 22 штурмові дії

Станом на вечір 12 травня на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється, а Сили оборони продовжують відсіч збройної агресії російської федерації. Про це повідомляє Генштаб. 

Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром − Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 ще тривають.

Зазначається, що ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до п'яти батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів. Наразі ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.

«Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів», – пише Генштаб.

Нагадаємо, станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія веде наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області. Про це розповів речник українського угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, на Харківщині збільшилася «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

Також Сили оборони відійшли з деяких позицій на півночі Харківщини.

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Теги: Генштаб Харківщина війна фронт

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