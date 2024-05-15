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Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районі Вовчанська – Генштаб
На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська на Куп'янському напрямку відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, втім контрольованою Силами оборони України. Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 23:00 14 травня.

З початку доби відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ. Активно задіював авіацію – російські терористи скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.

На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, змін у стані та положенні військ не відбулось.

На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке – Липці, Лук’янці – Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 16 атак на позиції наших військ на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Вільшанка – Петропавлівка, Кислівка – Іванівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Коломийчиха – Мясожарівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. Бої тривають. Успіху противник не має.

Крім того, наші війська відновили втрачені раніше позиції та покращили тактичне положення на окремих напрямках.

На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника на напрямках Червонопопівка – Іванівка та Житлівка – Терни. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак противника на напрямках Золотарівка - Івано-Дар’ївка, Миколаївка – Спірне, Веселе – Верхньокамянське, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Бахмут – Кліщіївка, Бахмут – Андріївка, Миколаївка – Біла Гора, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено. Наші війська проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

На Покровському напрямку наші підрозділи відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Євгенівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка, Соловйове – Сокіл; Очеретине – Соловйове, Новобахмутівка – Соловйове, Семенівка – Новоселівка Перша, Семенівка – Уманське, Орлівка – Новоселівка Перша, Тоненьке – Уманське, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове. Триває 7 бойових зіткнень.

В ході боїв, внаслідок штурмових дій та інтенсивного вогневого впливу противника на окремих напрямках наші підрозділи змінили позиції для збереження життя військовослужбовців та покращення тактичного положення.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Мар’їнка – Георгіївка, Славне – Новомихайлівка, триває 2 бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника на напрямку Солодке - Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. Також наші воїни проводили заходи з покращення тактичного положення, мали успіх.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на напрямку Новопрокопівка – Роботине, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки, ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Втрати ворога

По усій лінії фронту наші мужні воїни продовжували стримувати натиск ворога, нищити його особовий склад та техніку. Загалом з початку доби російські окупанти втратили 1075 осіб вбитими та пораненими, 251 одиницю озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, понад 30 тис. російських загарбників зараз наступають на півночі Харківської області. Про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

За словами посадовця, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тис. окупантів. Як зазначив Литвиненко, за всіма доповідями українські воїни готові до відбиття. Наразі тривають важкі бої.

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Теги: Харків Бахмут наступ ворог втрати Олександр Литвиненко Макіївка озброєння Миколаїв Генштаб окупанти Лиман

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