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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
Протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ
фото: 117 Окрема механізована бригада

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень

З початку доби відбулося 22 бойових зіткнення, з яких вісім – тривають.

Також, російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 25 дронів-камікадзе, здійснили 547 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, одну станцію РЛС противника.

Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали 1210 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 43 бойових броньованих машини, 36 артилерійських систем, один засіб ППO, один літак Су-25, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування російських окупантів в глибину нашої держави. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 116 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав 65 авіаційних ударів із застосуванням 91 КАБу, використав проти нас 13 ракет, застосував 46 ударних БПЛА типу Shahed та «Ланцет», здійснив 4072 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, із них 143 з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку противник не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. З початку поточної доби ворог здійснив дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Успіху не досягає. Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке.

За поточну добу на цьому напрямку втрати агресора склали 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки. За минулу добу на цьому напрямку противник втратив – до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 2
фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають дві атаки противника в напрямку населеного пункту Берестове. Ситуація контрольована. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка і Терни, та мають частковий успіх в окремих районах.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 3
фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі «Тигр». В ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 4
фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 5
фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 6
фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 7
фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

Втрати Росії у війні на 18 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 491080 (+1210) осіб;
  • танків ‒ 7560 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин  ‒ 14595 (+43) од.;
  • артилерійських систем  – 12639 (+36) од.;
  • РСЗВ  – 1071 (+0) од.;
  • засоби ППО  ‒ 801 (+1) од.;
  • літаків  – 354 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10108 (+35);
  • крилаті ракети ‒ 2203 (+3);
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од.;
  • спеціальна техніка  ‒ 2075 (+6).
Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року фото 8

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

  • в Чорному та в Азовському морі кораблі окупантів відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 4 судна; з них 2 рухались з протоки Босфор; до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 815-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб літак машини озброєння втрати ворог Часів Яр

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Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2024 року
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