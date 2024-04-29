Окупанти різко зменшили кількість атак на Авдіївському напрямку – Генштаб

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Леонівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Леонівка, Єліне Чернігівської області; Лукашенківське, Велика Берізка, Ромашкове, Веселівка, Угроїди, Степок та Покровка Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак в районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито дев’ять атак, здійснених противником за підтримки авіації, в районі населених пунктів Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Терни, Торське та південніше Зарічного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка та Орлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Новопокровське та Євгенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське та Сокіл Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка та Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, п'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Макарівка Донецької області та Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Михайлівка, Львове та Кізомис Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Берислав, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Антонівка та Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують спроби стабілізувати виступ лінії фронту на північний захід від міста Авдіївка на Донеччині. Тепер противник може думати про те, куди піти далі.

Як повідомлялося, кількість постраждалих від обстрілів РФ серед цивільного населення протягом березня більша на 20% у порівнянні з лютим через посилення скоординованих ударів росіян по критично важливих об'єктах інфраструктури та застосування ворогом авіаційних боєприпасів.

До слова, російські загарбники не мають недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення з кордону, яке б дало їй можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі.