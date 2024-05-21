Карта бойових дій в Україні станом на 21 травня 2024 року

Сили оборони мають успіх на окремих ділянках фронту

З початку доби відбулося 37 бойових зіткнень. Російські загарбники здійснили 514 обстрілів позицій наших військ, у тому числі – 21 з РСЗВ.

Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби, задіяли 63 дрони-камікадзе.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з російською федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту за сьогодні

Протягом минулої доби загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційних удари (скинув 62 КАБи), задіяв 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет» і 930 FPV-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження ворожого особового складу, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. Наші воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Крім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів.

мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

З початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Від початку доби противник п’ять разів починав спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Наразі ситуація найгарячіша. З початку доби відбувалося 11 атак противника. Ворог продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації обстановки.

мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Противник на даний час продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда. Ситуація під контролем Сил оборони.

мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Від початку доби відбито вже чотири спроби противника просунутися на Времівському напрямку, в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено.

мапа: DeepState

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

особового складу ‒ близько 495070 (+1380) осіб,

танків ‒ 7605 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,

артилерійських систем – 12779 (+42) од,

РСЗВ – 1077 (+1) од,

засоби ППО ‒ 811 (+4) од,

літаків – 354 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),

крилаті ракети ‒ 2207 (+2),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).

Втрати ворога станом на 21 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 травня:

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них два носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – вісім суден; з них два рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 21 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, мис Чауда – Крим. У результаті протиповітряного бою збито 28 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 21 травня травня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 818-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, окупанти підтвердили наступ у Вовчанську на Харківщині та просунулися поблизу Часового Яру і Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).