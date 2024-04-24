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Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість атак на деяких напрямках – Генштаб
Нашими захисниками відбито 15 атак на Авдіївському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення

Триває 791-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 51 авіаційний удар, здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Леонівка Чернігівської області; Попівка, Сімейкине, Покровка Сумської області; Ветеринарне, Кудіївка, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито одну атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито 18 атак в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора, Андріївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, один раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Також завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України.

До слова, поки українські воїни в Часовому Ярі чекають на зброю союзників, ворог знищує будь-яке укриття, а безпілотники з вибухівкою вражають все, що рухається. Розташований на пагорбі над Бахмутом, Часів Яр є цінним стратегічним призом.

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Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ Донеччина

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