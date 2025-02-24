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Втрати ворога станом на 24 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 10177 танків
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 24 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 лютого втратила: 

  • особового складу – близько 868230 (+1050) осіб,
  • танків – 10177 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 21157 (+6) од,
  • артилерійських систем – 23626 (44) од,
  • РСЗВ – 1299 (+3) од,
  • засоби ППО – 1081 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26428 (+117),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38444 (+110) од,
  • спеціальна техніка – 3757 (+3).
Втрати ворога станом на 24 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 24 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно;
  • до Азовського моря – три судна, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 24 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 1097-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб корабель втрати

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