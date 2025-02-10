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Кім Чен Ин вирішив карати мешканців КНДР, які обговорюють участь країни у війні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кім Чен Ин вирішив карати мешканців КНДР, які обговорюють участь країни у війні
Як відомо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Росію у війні проти України
фото: North Korea's Korean Central News Agency

Жителі Північної Кореї розповіли журналістам, що люди стурбовані тим, що їхніх співвітчизників відправляють воювати

У Північній Кореї почали карати громадян, які поширюють «чутки» про своїх солдатів, які загинули на війні проти України. Попри жорсткий контроль північнокорейського режиму над потоками інформації, місцеві жителі стали порушувати питання про бойові дії, повідомляє Newsweek.

Зазначається, що за оцінками США і Південної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин відправив воювати на боці РФ у Курську область понад 11 тис. солдатів. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що приблизно 4 тис. північнокорейців було вбито або поранено під час бойових дій.

Жителі Північної Кореї розповіли журналістам, що люди стурбовані тим, що їхніх співвітчизників відправляють воювати. У зв'язку з цим влада КНДР доручила громадянам на робочих місцях і зборах районного дозору повідомляти про будь-яке поширення «чуток» про війну. Їх попередили, що за приховування інформації також буде покарання.

«Оскільки поширюються новини про те, що солдати 11-го корпусу продовжують гинути в Росії, створюється враження, що вони намагаються придушити ці чутки», – сказало журналістам одне з джерел.

У виданні підкреслили, що в Північній Кореї за антидержавну пропаганду порушникам може загрожувати до 10 років трудового табору або навіть смертна кара.

Крім того, жителі Північної Кореї заявили, що влада таємно видає свідоцтва про смерть членам сімей загиблих у боях у Курській області. Скорботним кажуть про те, що їхні родичі загинули під час «священної бойової підготовки на честь батьківщини».

Крім цього розвідувальне агентство Південної Кореї з'ясувало, що КНДР відправила тисячі робітників на будівельні майданчики по всій Росії.

Нагадаємо, прибуття північнокорейських робітників до Росії демонструє те, як РФ – постійний член Ради Безпеки ООН – порушує резолюцію 2397, ухвалену у 2017 році у відповідь на випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

«Резолюція прямо забороняє Північній Кореї відправляти своїх громадян за кордон для роботи та зобов’язує всі країни-члени ООН вислати всіх північнокорейців, які «заробляють» за кордоном, до грудня 2019 року. Росія, ймовірно, використовує прикриття студентських віз, щоб приховати порушення резолюції», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив, що його країна й надалі підтримуватиме Росію у війні проти України. Таку заяву він зробив навіть після оголошень про високі втрати серед солдатів КНДР, яких залучили до боїв у Курській області РФ. Про це він заявив з нагоди Дня заснування Корейської народної армії, пише KCNA.  

До слова, у майбутньому солдати з Північної Кореї можуть спрямувати набутий на війні проти України досвід проти Південної Кореї. Про це в етері Radio NV сказав Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ. Він додав, що в Курській області воюють найкращі з українських військових. «Чому Курський плацдарм для нас важливий, ми чули і від головкома генерала Сирського. Це чудовий важіль впливу на перемовну позицію путінської Росії, і так звана буферна зона, яка убезпечує нас від ударів, зокрема ворожих КАБів», – сказав експерт.

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Теги: росія смерть Володимир Зеленський смертна кара президент кордон влада диктатор втрати

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