Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 15 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько (+1180) осіб,
- танків ‒ 10068 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од,
- артилерійських систем – 23174 (+59) од,
- РСЗВ – 1283 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3747 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 15 лютого
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1088-й день повномасштабної війни в Україні.
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