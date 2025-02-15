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Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 15 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10068 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 15 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 лютого втратила:

  • особового складу ‒ близько (+1180) осіб,
  • танків ‒ 10068 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20927 (+17) од,
  • артилерійських систем – 23174 (+59) од,
  • РСЗВ – 1283 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1067 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25341 (+117),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37379 (+127) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3747 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 15 лютого
Втрати ворога станом на ранок 15 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 лютого

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 15 лютого
Активність флоту окупантів станом на 15 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1088-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати окупанти росія війна

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