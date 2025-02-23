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Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 23 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Лиманському напрямку

Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, застосувавши 107 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 107 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку 

 Ворог атакував п’ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. Авіаударів зазнали Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, одне боєзіткнення досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Тривало шість боєзіткнень поблизу Васюківки, Ступочок та Білої Гори, всі атаки відбиті українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

З початку минулої доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та в Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населеного пункту Торецьк та в напрямку Диліївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат.

На цьому напрямку було знешкоджено 265 окупантів, 112 з них – безповоротно. Також знищено десять одиниць автомобільної техніки, дві антени БпЛА, один засіб супутникового зв'язку, засіб РЕБ, два мотоцикли, БТР, два міномети, крім того, значно пошкоджено три артилерійські системи та БМП загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українськими підрозділами відбито вісім ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 12 штурмів позицій українських підрозділів, які були успішно відбиті нашими оборонцями.

Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 керованих бомб та здійснив 330 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1096-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб втрати ворог росіяни

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