Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри
За словами Келлога, адміністрація Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України
фото: скріншот із відео

«Це майже рівень Другої світової війни», – Келлог

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні втричі перевищують втрати США у В’єтнамі та Кореї разом. Про це він заявив на Українському ланчі в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

«Якщо подивитися на рівень руйнувань у Маріуполі, можна уявити американське місто, яке знищено вщент. Це масштаб Другої світової війни», – наголосив Келлог.

За словами Келлога, адміністрація Дональда Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України.

«Президент менше ніж 30 днів у Білому домі, але вже досяг більшого у питанні врегулювання конфлікту, ніж попередня адміністрація за три роки», – заявив Келлог.

Він наголосив, що Трамп розглядає війну не лише через призму зброї чи економічних аспектів, а з точки зору гуманності.

«Це питання людських життів. Ми повинні це зупинити. Але при цьому важливо забезпечити надійний захист України та її право на суверенітет», – додав він.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

Читайте також:

Теги: Мюнхенська конференція з безпеки Кіт Келлог втрати суверенітет місто президент Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найважливішою метою для України було виживання як суверенної, демократичної країни, вільної для інтеграції із Заходом
США ніколи не обіцяли допомогти Україні повернути окуповані території – Time
19 сiчня, 18:58
Макрон представив оновлений стратегічний огляд оборонних пріоритетів країни та закликав до «стратегічного пробудження» на рівні всієї Європи
«Війна в Україні не закінчиться завтра». Макрон оголосив про план «мобілізації» молоді
21 сiчня, 08:22
Перша сесія зосереджена на геополітиці та відносинах зі Сполученими Штатами
Лідери ЄС зберуться на неофіційну зустріч
3 лютого, 10:13
Банки Росії зіштовхнулись із браком валюти
Запаси валюти у російських банках впали до 16-річного мінімуму
5 лютого, 09:38
Володимир Зеленський хоче надійних гарантій безпеки для України
Зеленський розповів, хто має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни
5 лютого, 06:18
Місце землетрусу у Туреччині активно забудовують новими будинками
Річниця руйнівного землетрусу у Туреччині: який вигляд має місце зараз
6 лютого, 08:20
Український експорт охопив понад 50 країн світу
Зеленський розповів, скільки вантажів експортовано за час роботи морського коридору
7 лютого, 16:48
Кличко: «Якщо оприлюднені факти будуть доведені у суді, одразу ж будуть управлінські рішення»
Кличко відреагував на проведення обшуків у будівлі КМДА
7 лютого, 15:41
Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції
Новий глава КМВА зацікавився «туалетними схемами» заволодіння столичною землею
11 лютого, 09:48

Події в Україні

Окупанти атакували авто волонтерки, яка везла допомогу в прифронтове село
Окупанти атакували авто волонтерки, яка везла допомогу в прифронтове село
Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри
Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
Азовці взяли в полон представника народу, який вимирає
Азовці взяли в полон представника народу, який вимирає
Українські військові ліквідували російського офіцера радіорозвідки, який ховався у смітті
Українські військові ліквідували російського офіцера радіорозвідки, який ховався у смітті
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
90K
Китай починає «освоювати» окуповані території України
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
15K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
11K
Українські діти в європейських школах обирають… російську мову. Відома освітянка пояснила парадокс
8055
Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Новини

Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Сьогодні, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Сьогодні, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Вчора, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
Вчора, 22:58
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Вчора, 06:03

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua