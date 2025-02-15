Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри

За словами Келлога, адміністрація Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України

«Це майже рівень Другої світової війни», – Келлог

Спецпредставник США щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що втрати України у війні втричі перевищують втрати США у В’єтнамі та Кореї разом. Про це він заявив на Українському ланчі в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

«Якщо подивитися на рівень руйнувань у Маріуполі, можна уявити американське місто, яке знищено вщент. Це масштаб Другої світової війни», – наголосив Келлог.

За словами Келлога, адміністрація Дональда Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України.

«Президент менше ніж 30 днів у Білому домі, але вже досяг більшого у питанні врегулювання конфлікту, ніж попередня адміністрація за три роки», – заявив Келлог.

Він наголосив, що Трамп розглядає війну не лише через призму зброї чи економічних аспектів, а з точки зору гуманності.

«Це питання людських життів. Ми повинні це зупинити. Але при цьому важливо забезпечити надійний захист України та її право на суверенітет», – додав він.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.