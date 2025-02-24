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Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 24 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Ворог був також активний на Лиманському напрямку

Російські загарбники завдали 38 авіаційних ударів, застосувавши 57 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 928 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Лиманському напрямку.

На Харківському напрямку 

Ворог, за підтримки авіації, атакував двічі у бік Вовчанська та Западного, один бій ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районі Загризового та в напрямку Богуславки. Українські захисники відбили одну атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 3

На Краматорському напрямку

Зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 4

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Кузьмине та в напрямку Нового, Шийківки, Новоплатонівки, Зеленої Долини, Чернещини. Наразі триває одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав Слов’янськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. Минулої доби було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них – безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українськими підрозділами відбито десять ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще одна атака триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 лютого 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Зелене Поле та Гуляйполе. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку в районі Степового. Кам’янське було атаковане НАРами. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1097-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ Торецьк ворог росіяни Покровськ

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