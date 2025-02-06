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Єдиний російський авіаносець навряд чи вже колись вийде з ремонту – Defence Express

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Єдиний російський авіаносець навряд чи вже колись вийде з ремонту – Defence Express
«Адмірал Кузнєцов» будували для військово-морських сил СРСР, а після його розпаду авіаносець забрала Росія
фото з відкритих джерел

Пошкоджений «Адмірал Кузнєцов» має велике значення для окупантів, оскільки це єдиний авіаносець, який є у РФ

Єдиний авіаносець Росії «Адмірал Кузнєцов» стоїть на ремонті вже понад сім років. І наврядчи він вийде з нього найближчим роком. Про це пише Defence Express.

Зазначається, що з огляду на темпи робіт і нові проблеми, що виникають, авіаносець навряд чи вже коли-небудь вийде з ремонту.

Тепер для супроводу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленя» РФ використовує палубні літаки Су-33.

Експерти наголошують, що «Адмірал Кузнєцов» має велике значення для окупантів, оскільки це єдиний авіаносець, який є у РФ. Тому росіяни витрачають величезні кошти на його відновлення і якнайшвидше введення в експлуатацію.

Проте виникла і ще одна проблема. Частина пілотів, здатна злітати з палуби авіаносця, вже пішла на пенсію, а тим, хто залишився, і тим, хто виконує значно легші польоти з суші, потрібно перепроходити відповідне навчання.

«З огляду на те, що росіяни планували вивести з ремонту "Адмірала Кузнєцова" ще торік, пілоти та їхні літаки повинні вже проходити навчання з посадки на авіаносець. А оскільки єдиний такий тренувальний майданчик знаходиться в тимчасово окупованому Криму, поблизу міста Саки, ці літаки (Су-33) мали б перебувати саме там, але виявляється, що вони не проходять підготовку, а досі перебувають на півночі та супроводжують Ту-95МС з аеродрому «Оленя», – додали в Defence Express.

«Адмірал Кузнєцов» – радянський і російський авіаносний крейсер проєкту, що був побудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Його будували для військово-морських сил СРСР, а після його розпаду авіаносець забрала Росія. Це єдиний крейсер-авіаносець у військово-морських сил РФ.

Нагадаємо, у 2016 році «Адмірал Кузнєцов» брав участь у військовій операції в Сирії, з нього було здійснено більш ніж 400 бойових вильотів російських винищувачів. Два винищувачі зазнали катастрофи: Су-33 під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" викотився за межі палуби й упав у море, у другому випадку під час заходу на посадку розбився МіГ-29.

22 грудня 2022 року на авіаносці сталася пожежа. Причини «задимлення» не повідомлялися, ступінь пошкоджень – теж. До цього корабель уже горів уже декілька разів. Зокрема, у грудні 2019 року.

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Теги: авіаносець пожежа росія корабель Адмірал Кузнєцов росіяни

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