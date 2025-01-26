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Втрати ворога станом на 26 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 26 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в Україні з початку повномасштабної війни 9868 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1720 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 26 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 26 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 26 січня втратила

  • особового складу – близько 830190 (+1720) осіб,
  • танків – 9868 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20549 (+4) од,
  • артилерійських систем – 22323 (+14) од,
  • РСЗВ – 1263 (+0) од,
  • засоби ППО – 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 23253 (+40),
  • крилаті ракети – 3053 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35124 (+53) од,
  • спеціальна техніка – 3715 (+0).
Втрати ворога станом на 26 січня
Втрати ворога станом на 26 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 26 січня

  • У Чорному морі два ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 12 суден, з них шість рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 26 січня
Активність флоту окупантів станом на 26 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1068-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати військова техніка

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