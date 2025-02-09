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Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 9 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Від початку минулої доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог був також активний на Куп'янському та Лиманському напрямках.

На Харківському напрямку 

Наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник дев’ять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили всі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 4

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька. Українські воїни відбили всі атаки ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 5

На Покровському напрямку

За добу росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. 

Українські воїни знищили 17 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли та РСЗВ «БМ-21 Град», також пошкодили автомобіль, дві артилерійські системи, танк та реактивну систему залпового вогню противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 6

На Новопавлівському напрямку

Окупанти вісім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 7

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 9 лютого 2025 року фото 8

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 3-ї окремої штурмової бригади, 43-ї окремої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1082-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти росіяни Курщина Генштаб Торецьк Донеччина автомобіль Покровськ Куп'янськ ворог ЗСУ війна Луганщина Курахове

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