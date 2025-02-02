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Росія намагається рятувати техніку від дронів за допомогою дивної «волохатої» БМП

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія намагається рятувати техніку від дронів за допомогою дивної «волохатої» БМП
Хоча саморобний захист виглядає доволі примітивно, подібні конструкції вже показали свою ефективність
фото: The Telegraph

Кадри, на яких «волохата» БМП-1 рухається неподалік Часового Яру на Донеччині, показали на пропагандистському каналі «Росія 1»

На фронті в Україні помітили незвичну російську бойову машину, а саме з гострою «щетиною» та довгим хвилястим «волоссям». Таку модифіковану техніку показали на російському пропагандистському телеканалі, назвавши її новітнім імпровізованим захистом від безпілотників, пише The Telegraph.

За словами аналітиків, цей тип бронювання має запустити підривники боєголовок ще до того, як вони вдарять у саму техніку. Це частина загальної тенденції, коли росіяни намагаються адаптувати бронетехніку до змін у бойових діях, зокрема до швидкого розвитку дронів.

Кадри, на яких «волохата» БМП-1 рухається неподалік Часового Яру на Донеччині, показали на пропагандистському каналі «Росія 1».

Українські військові аналітики зазначають, що така броня може бути відповіддю на новітні FPV-дрони, які працюють через оптоволоконні кабелі, що ускладнює їхнє перехоплення системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Хоча саморобний захист виглядає доволі примітивно, подібні конструкції вже показали свою ефективність у боротьбі з дронами. Особливо в поєднанні з додатковими шарами броні та сучасними засобами РЕБ.

Обидві сторони постійно вдосконалюють свої тактики, і війна дронів стає ключовим елементом бойових дій. Але поки що жодна зі сторін не отримала вирішальної переваги в цій технологічній гонці.

Раніше Сирський назвав втрати росіян на Покровському напрямку за місяць. 

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1320 окупантів. З початку повномасштабної війни в Україні загинули 840360 росіян.

До слова, триває 1075-й повномасштабної війни.

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Теги: росіяни перехоплення втрати військові війна росія

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