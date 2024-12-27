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Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19951 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 27 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 грудня втратила

  • особового складу – близько 782510 (+1650) осіб,
  • танків – 9644 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 19951 (+18) од,
  • артилерійських систем – 21379 (+22) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1032 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20999 (+28),
  • крилаті ракети – 3003 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82) од,
  • спеціальна техніка – 3668 (+1).
Втрати ворога станом на 27 грудня
Втрати ворога станом на 27 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійснювався.

Активність ворожого флоту станом на 27 грудня
Активність ворожого флоту станом на 27 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1038-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб ЗСУ війна окупанти втрати корабель

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Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
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