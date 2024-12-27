Втрати ворога станом на 27 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1650 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 27 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 грудня втратила:
- особового складу – близько 782510 (+1650) осіб,
- танків – 9644 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 19951 (+18) од,
- артилерійських систем – 21379 (+22) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1032 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20999 (+28),
- крилаті ракети – 3003 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32262 (+82) од,
- спеціальна техніка – 3668 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 27 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійснювався.
Нині триває 1038-й день повномасштабної війни в Україні.
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