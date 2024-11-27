Харків назвав кількість дітей, що народилися у місті за 1000 днів війни

У Харкові народилося 7733 дитини за 1000 днів війни - мер Терехов

За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Харкові народилося 7733 дитини. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів мер міста Ігор Терехов.

«У Харкові народилося 7733 дитини за 1000 днів війни. Якщо взяти по роках, динаміка така: 2022 рік − 2492 дитини, 2023 − 2814 дітей, за 10 місяців цього року − 2663 дитини. Отже, щотижня народжується 50-60 дітей», – сказав Терехов.

Мер додав, що наразі у Харкові працює одна підземна школа, ще шість будується.

«Щодо підземних шкіл, то зараз у місті працює одна така школа в Індустріальному районі, будується ще шість. Крім цього, діти навчаються у класах на шести станціях метрополітену», – зауважив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що 161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї.

До слова, за даними Міністерства юстиції, станом на 1 липня 2024 року народжуваність порівняно з аналогічним періодом до повномасштабного російського вторгнення скоротилася у півтора рази: 87655 дітей проти 132595 у 2021 році. Щоб поліпшити ситуацію, народні депутати пропонують переглянути виплати при народженні дитини.