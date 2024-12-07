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Удар по Кривому Рогу: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар по Кривому Рогу: рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини
У Кривому Розі внаслідок авіаудару загинули троє людей
фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в місті завершені

У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок удару зросла до трьох. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені.

«У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої особи. Усього загинули троє людей та 17 – постраждали, з них одна дитина.

Нагадаємо, учора російські військові вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Станом на 20:00 було відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких шестирічний хлопчик. У місті розгорнуто штаб допомоги. Він працюватиме до 17:00 7 грудня. 

Крім того, учора РФ також вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг обстріл війна

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