Постачання неякісних мін для ЗСУ: очільник Мінстратегпрому пояснив в чому причина

Зафіксовано 417 нештатних спрацювань мін

Нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 міліметри пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Сметанін зазначив, що Україна залишається залежною від імпортного пороху.

«Сферичні порохові марки, що використовуються з 1985 року країнами-членами НАТО для виробництва 81- (натовський калібр, – ред.) і 120-міліметрових мін, використовувалися для виготовлення метальних зарядів. Однак у процесі експлуатації порох змінив свої властивості і став спрацьовувати нештатно», – каже він.

За його словами, саме таких висновків дійшла комісія у складі представників Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЗСУ та СБУ, яка виїжджала на підприємство.

«Відповідно до звітів, що надійшли з військових частин Сил оборони, кількість нештатних спрацювань 120-міліметрових мін становить 417 випадків. З мільйонів – лише 417 нештатних спрацювань», – розповів міністр.

Нагадаємо, восени ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві Укроборонпрому. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження. Міноборони розпочало перевірку.

Відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.