Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіянку, яка підтримує Путіна і війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіянку, яка підтримує Путіна і війну
Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна

Новий скандал навколо «нейтральних російських» атлетів

World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Євгенію Чикунову, яка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Про це інформують пропагандистські російські ЗМІ.

Нагадаємо, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

В першому пості від 9 травня 2022 року, який лайкнула Чикунова, Рилов пише, що «підтримує свого президента, який не допускає згущення хмар біля наших кордонів». Також в цьому пості Рилов сумує, бо «гинуть наші хлопці»

В пості за 9 травня 2023 року, який теж лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він пише про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни». Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Пост за 24 червня 2023 року, який також лайкнула Чикунова. В ньому Рилов пише, що він завжди «підтримує мого президента Путіна», а весь народ «має бути на одному боці з президентом».

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: плавання війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни
28 листопада, 10:22
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
24 листопада, 02:30
Тисячі протестувальників зібралися в столиці Словаччини
У Словаччині пройшов масовий мітинг проти політики популіста Фіцо
18 листопада, 12:57
Його присутність викликала нові занепокоєння щодо безпеки з’єднувальних кабелів, які пролягають між Ірландією та Великобританією
Російське розвідувальне судно зафіксували в зоні з критичними кабелями в Ірландському морі
17 листопада, 10:45
Початок повномасштабного вторгнення росіян військовослужбовець зустрів на передовій
Зустрів початок повномасштабної війни на передовій. Згадаймо підполковника Ігоря Легкого
16 листопада, 09:00
Стубб вважає, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше
Президент Фінляндії розповів деталі про план Трампа щодо завершення війни
12 листопада, 10:01
Нова російська церква викликає підозри у шведському містечку Вестерос
Швеція підозрює нову російську церкву у шпигунстві
11 листопада, 15:21
Президентка Молдови Мая Санду виступає в Кишиневі вранці 4 листопада після перемоги у другому турі президентських виборів
Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
6 листопада, 14:26

Новини

Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіянку, яка підтримує Путіна і війну
Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіянку, яка підтримує Путіна і війну
Шестирічному вболівальнику заборонили відвідувати матчі футбольного клубу «Гавр»
Шестирічному вболівальнику заборонили відвідувати матчі футбольного клубу «Гавр»
Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»
Крах «альтернативної Олімпіада». Путін переніс на невизначений термін «Ігри дружби»
Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї
Трагедія на стадіоні: близько 100 людей могло загинути на матчі у Гвінеї
Матч чемпіонату Італії перервав моторошний інцидент
Матч чемпіонату Італії перервав моторошний інцидент
Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах
Магучіх стала найкращою легкоатлеткою року в небігових дисциплінах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
36K
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
24K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
8353
Південна Корея вводить воєнний стан
7784
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Сьогодні, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Сьогодні, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Сьогодні, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua