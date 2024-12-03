Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіянку, яка підтримує Путіна і війну

Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна

Новий скандал навколо «нейтральних російських» атлетів

World Aquatics (Міжнародна федерація плавання) допустила до змагань росіянку Євгенію Чикунову, яка у соцмережах підтримувала диктатора Володимира Путіна та війну проти України. Про це інформують пропагандистські російські ЗМІ.

Нагадаємо, що Чикунова в Instagram вподобала відразу три пости на підтримку війни та Путіна іншого плавця та прихильника війни Євгена Рилова.

В першому пості від 9 травня 2022 року, який лайкнула Чикунова, Рилов пише, що «підтримує свого президента, який не допускає згущення хмар біля наших кордонів». Також в цьому пості Рилов сумує, бо «гинуть наші хлопці»

В пості за 9 травня 2023 року, який теж лайкнула Чикунова, Рилов розмістив своє фото з пропагандистського мітингу з літерою Z на куртці. Він пише про свою «щиру підтримку мого президента Путіна» та що він «не зрадив гідності країни». Також Рилов окремо підкреслив, що не шкодує про своє рішення підтримати агресію проти України.

Пост за 24 червня 2023 року, який також лайкнула Чикунова. В ньому Рилов пише, що він завжди «підтримує мого президента Путіна», а весь народ «має бути на одному боці з президентом».

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.