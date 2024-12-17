Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Китаї батько зліг з інфарктом, допомагаючи сину з домашнім завданням. Це не перший випадок

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї батько зліг з інфарктом, допомагаючи сину з домашнім завданням. Це не перший випадок
ЗМІ: Оскільки багато вчителів делегують відповідальність за нагляд за домашніми завданнями батькам, китайські батьки часто розглядають успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху
фото: Shutterstock

Інцидент відновив дискусії про неабиякий тиск на учнів та батьків

У китайській провінції Чжецзян 40-річний батько ледь не помер від серцевого нападу через суперечку щодо домашнього завдання, яке допомагав виконувати своєму сину. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, під час спільної роботи над домашнім завданням чоловік спершу відчув раптове утруднення дихання і біль у грудях. Його негайно доправили до лікарні, де поставили діагноз гострий інфаркт міокарда. Чоловіка одразу ж прооперували, чим урятували йому життя.

Як пише видання, серцевий напад стався через ішемічну хворобу серця, яка часто загострюється під упливом емоційного стресу. Чоловік, як зазначається, часто контролював процес навчання сина, а вечорами займався з ним додатково. Через це у них були напружені стосунки.

Такий випадок трапляється в Китаї вже не вперше. Так, у лютому в іншого батька з цієї ж провінції діагностували центральну серйозну хоріоретинопатію через те, що він надто хвилювався за свого сина-третьокласника, змушуючи його виконати домашнє завдання.

А у 2018 році 33-річна мати у східній провінції Цзянсу заробила інсульт через те, що розізлилася на свою доньку, бо та занадто довго виконувала домашнє завдання перед сном.

Журналісти зазначають, що оскільки багато вчителів делегують відповідальність за нагляд за домашніми завданнями батькам, китайські батьки часто розглядають успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху. До того ж конкуренція за вступ до найкращих університетів Китаю посилюється щороку.

Нещодавно китайська влада виконала вирок про найвищу кару колишньому секретареві робочого комітету зони техніко-економічного розвитку міста Хух-Хото (адміністративний центр автономного району Внутрішня Монголія, Північний Китай) Лі Цзяньпіну, який шляхом розкрадання і хабарів незаконно привласнив гроші. Про це із посиланням на повідомлення Верховного народного суду КНР повідомляє Кcna.kp.

До слова, війна Росії проти України не настільки вигідна Китаю, як прийнято вважати. І через неї Піднебесна має певні проблеми. Таку думку у ефірі «Армія TV» висловив завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ Віктор Константинов. Так, протистояння послаблює РФ і Захід, що на руку Китаю. Однак, є й інший вимір цих подій.

Читайте також:

Теги: армія війна Китай гроші напад навчання чоловік батьки вирок влада інсульт діагноз Монголія батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля будинку стояла прикаркована орендована автівка
Ліквідація російського генерала у Москві: спецслужби зацікавила автівка на місці вибуху
Сьогодні, 14:40
Міністерство оборони Камбоджі заявило, що візит американців спрямований на «зміцнення та розширення дружби»
Американський корабель вперше за вісім років увійшов до порту головного союзника Китаю
Вчора, 17:31
На Вінниччині жінка сокирою забила свого співмешканця
На Вінниччині жінка сокирою забила свого співмешканця
Вчора, 15:26
Івапн Мангус боровся із окупантами на Харківщині
Боровся із окупантами на Харківщині. Згадаймо Івана Мануса
15 грудня, 09:00
Батальйони у росіян поповнюються кожен місяць мінімум на 200 чоловік
Росія поповнює свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями солдатів щомісяця – військовий
11 грудня, 06:32
«Прямого протистояння, армія на армію, ядерних держав немає»
В Україні почалась світова війна?
25 листопада, 09:38
Річард Гренелл
Річард Гренелл. Кому Трамп доручає зупиняти війну в Україні?
23 листопада, 21:08
Військовий Владислав Стоцький розповів, як зупиняв російський наступ
Військовий розповів, як вісім бійців трималися 67 діб в російському оточенні
19 листопада, 09:07
Головні події ночі 18 листопада
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
18 листопада, 07:00

Соціум

Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР
Південна Корея запровадила санкції проти Росії та КНДР
«Вітер вкрав Різдво». У багатьох містах Литви негода повалила ялинки
«Вітер вкрав Різдво». У багатьох містах Литви негода повалила ялинки
У Китаї батько зліг з інфарктом, допомагаючи сину з домашнім завданням. Це не перший випадок
У Китаї батько зліг з інфарктом, допомагаючи сину з домашнім завданням. Це не перший випадок
Мир – ціною територій? Поляки здивували результатом опитування щодо України
Мир – ціною територій? Поляки здивували результатом опитування щодо України
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 грудня: ситуація на фронті
91K
Стало відомо, скільки золота залишив після себе Асад у сховищах Сирії
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 грудня 2024
21K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
19K
В Україні оголошена повітряна тривога: куди прямують ворожі цілі
16K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну

Новини

Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Сьогодні, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua