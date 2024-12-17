ЗМІ: Оскільки багато вчителів делегують відповідальність за нагляд за домашніми завданнями батькам, китайські батьки часто розглядають успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху

Інцидент відновив дискусії про неабиякий тиск на учнів та батьків

У китайській провінції Чжецзян 40-річний батько ледь не помер від серцевого нападу через суперечку щодо домашнього завдання, яке допомагав виконувати своєму сину. Про це повідомляє South China Morning Post.

Так, під час спільної роботи над домашнім завданням чоловік спершу відчув раптове утруднення дихання і біль у грудях. Його негайно доправили до лікарні, де поставили діагноз гострий інфаркт міокарда. Чоловіка одразу ж прооперували, чим урятували йому життя.

Як пише видання, серцевий напад стався через ішемічну хворобу серця, яка часто загострюється під упливом емоційного стресу. Чоловік, як зазначається, часто контролював процес навчання сина, а вечорами займався з ним додатково. Через це у них були напружені стосунки.

Такий випадок трапляється в Китаї вже не вперше. Так, у лютому в іншого батька з цієї ж провінції діагностували центральну серйозну хоріоретинопатію через те, що він надто хвилювався за свого сина-третьокласника, змушуючи його виконати домашнє завдання.

А у 2018 році 33-річна мати у східній провінції Цзянсу заробила інсульт через те, що розізлилася на свою доньку, бо та занадто довго виконувала домашнє завдання перед сном.

Журналісти зазначають, що оскільки багато вчителів делегують відповідальність за нагляд за домашніми завданнями батькам, китайські батьки часто розглядають успішність своїх дітей як відображення їхнього власного успіху. До того ж конкуренція за вступ до найкращих університетів Китаю посилюється щороку.

Нещодавно китайська влада виконала вирок про найвищу кару колишньому секретареві робочого комітету зони техніко-економічного розвитку міста Хух-Хото (адміністративний центр автономного району Внутрішня Монголія, Північний Китай) Лі Цзяньпіну, який шляхом розкрадання і хабарів незаконно привласнив гроші. Про це із посиланням на повідомлення Верховного народного суду КНР повідомляє Кcna.kp.

До слова, війна Росії проти України не настільки вигідна Китаю, як прийнято вважати. І через неї Піднебесна має певні проблеми. Таку думку у ефірі «Армія TV» висловив завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин КНУ Віктор Константинов. Так, протистояння послаблює РФ і Захід, що на руку Китаю. Однак, є й інший вимір цих подій.