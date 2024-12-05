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У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Росії – ажіотаж на труни. З 2022 року ціни зросли на 74%
Загалом за 2022 рік труни в РФ подорожчали на 48%, за 2023-й – майже на 12%, а за 9 місяців 2024-го – ще на 10%
фото: росЗМІ

Стрімке зростання цін на труни почалося в перші ж місяці вторгнення в Україну

Вартість виготовлення труни в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%. Про це з посиланням на Росстат повідомляє The Moscow Times.

Так, у жовтні 2024 року труна в середньому по РФ коштувала 7 711 руб. проти 4 437 руб. у січні 2022-го.

Стрімке зростання цін на труни почалося в перші ж місяці вторгнення в Україну: за лютий-серпень 2022 року їх виготовлення подорожчало на 12%, або на 548 рублів.

Новий виток похоронної інфляції відбувся незабаром після оголошення мобілізації: якщо у вересні 2022 року одна труна коштувала 4 998 руб., то в лютому 2023-го вже 6 669 руб. – тобто, на 33% дорожче.

Загалом за 2022 рік труни подорожчали на 48%, за 2023-й – майже на 12%, а за 9 місяців 2024-го – ще на 10%.

У деяких регіонах труни подорожчали кратно: на 181% на Сахаліні, на 162% в Омській області, на 104% і 103% відповідно – у Тамбовській і Смоленській областях (за 2023 рік).

До слова, у Росії з'явився новий тренд – «гроботерапія». Таку психологічну практику проводять для тих, хто втратив смак до життя. Про це повідомляють росЗМІ. Видання пише, що жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі.

«Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя. Під час терапії людина розуміє, що виходу немає тільки з труни, з усім іншим у житті можна впоратися», – розповіла власниця ритуального агентства.

 Вартість такої послуги різна. Наприклад, у Самарі мінімальна ціна терапії – 35 тис. рублів (10 тис. грн, – «Главком»). А от в Іжевську лягти в труну пропонують за 150 тис. (45 тис. грн, – «Главком»).

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Теги: росія війна ціни виготовлення

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