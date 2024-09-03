Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 923-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1360 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 618960 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8611 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,
  • артилерійських систем  – 17664 (+18) од,
  • РСЗВ  – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 940 (+0) од,
  • літаків  – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2578 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3003 (+9)
Втрати Росії у війні станом на 3 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 3 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 вересня

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 15 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 3 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ
Активність флоту окупантів станом на 3 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 вересня:

У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. – РФ. та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків – Курська обл. – РФ., мис Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА «Shahed-131/136», шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Былгородської обл. та окупованої Донеччини.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 вересня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 вересня
фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 923-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати корабель Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія окупантів продовжує кидати своїх солдатів на смерть
Порада росіянам, які не хочуть помирати за Путіна
16 серпня, 19:00
Росія продовжує наступальні операції на широкому фронті від Харкова до села Роботине у Запорізькій області
Втрати РФ на фронті: британська розвідка вказала на важливу деталь
3 серпня, 13:43
Окупанти ховають кораблі в бухтах, сподіваючись їх врятувати
Партизани виявили у бухтах Севастополя сховані великі десантні кораблі РФ (фото)
6 серпня, 14:30
Окупанти просунулися на Покровському напрямку: аналіз ISW
Окупанти просунулися на Покровському напрямку: аналіз ISW
15 серпня, 04:42
Триває 905-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 16 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
16 серпня, 07:37
Нині триває 910-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 серпня, 08:01
Нині триває 911-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
22 серпня, 08:07
Ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту
Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)
26 серпня, 18:39
Від початку доби відбулося 183 бойових зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2024 року
1 вересня, 00:00

Події в Україні

На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
Начштабу «Азова» назвав два міста, на які націляться росіяни в разі падіння Покровська
Начштабу «Азова» назвав два міста, на які націляться росіяни в разі падіння Покровська
Ворог вдарив по готелю у Запоріжжі: загинули мама з сином (фото)
Ворог вдарив по готелю у Запоріжжі: загинули мама з сином (фото)
Ракетний удар по Дніпру: є загиблий і шестеро постраждалих
Ракетний удар по Дніпру: є загиблий і шестеро постраждалих
ЗСУ відновили позиції під Покровськом. Аналіз ISW
ЗСУ відновили позиції під Покровськом. Аналіз ISW
Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
25K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
20K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
11K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua