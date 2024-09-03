Втрати ворога станом на 3 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 923-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1360 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 3 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 3 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 3 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 618960 (+1360) осіб,

танків ‒ 8611 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,

артилерійських систем – 17664 (+18) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),

крилаті ракети ‒ 2578 (+21),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3003 (+9)

Втрати Росії у війні станом на 3 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 вересня

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 15 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 3 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 вересня:

У ніч на 3 вересня 2024 року ворог завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Курської обл. – РФ. та 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків – Курська обл. – РФ., мис Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА «Shahed-131/136», шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Былгородської обл. та окупованої Донеччини.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 3 вересня фото: Facebook/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 923-й день повномасштабної війни в Україні.