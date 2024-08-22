Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 604140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17262 (+46) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
- крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)
Активність флоту окупантів станом на 22 серпня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 9 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.
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