Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 911-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 604140 (+1130) осіб,

танків ‒ 8529 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,

артилерійських систем – 17262 (+46) од,

РСЗВ – 1166 (+0) од,

засоби ППО ‒ 931 (+3) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),

крилаті ракети ‒ 2443 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)

Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 року фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 22 серпня:

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 22 серпня 2024 року фото: ВМС ЗСУ/Facebook