Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 911-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 604140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8529 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
  • артилерійських систем – 17262 (+46) од,
  • РСЗВ  – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
  • крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2904 (+17)
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 року
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 22 серпня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 9 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 22 серпня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 22 серпня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook
Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року 
Теги: Генштаб корабель втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни
У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам
25 липня, 16:21
Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 1 серпня 2024 року
1 серпня, 00:26
Триває 897-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 8 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
8 серпня, 08:08
РФ у війні з Україною втратила 589 700 осіб
Втрати ворога станом на 10 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
10 серпня, 08:10
Колона знищеної російської техніки досі стоїть на дорозі
У мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області
10 серпня, 04:31
Триває 903-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 14 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
14 серпня, 07:59
Внаслідок падіння уламків безпілотника виникло займання трав'яного настилу
В одному з районів Києва впали уламки безпілотника: що відомо
17 серпня, 16:37
На фронті відбулося 153 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 21 серпня 2024 року
Вчора, 00:18
Від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року
Сьогодні, 00:00

Події в Україні

Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ
Умєров розповів конгресменам США про військові цілі на прикордонні РФ
Буданов розповів, які літаки РФ знищено та що атакували дрони під Москвою
Буданов розповів, які літаки РФ знищено та що атакували дрони під Москвою
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 серпня 2024 року
ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році – The Telegraph
ЗСУ можуть піти в контрнаступ у 2025 році – The Telegraph
На Житомирщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней
На Житомирщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
17K
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
13K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
12K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
11K
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію
7925
«Виходу немає!»: польські фермери анонсували нові протести

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua